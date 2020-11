Der Boandlkramer verkündet neuen Kino-Start

Aufgrund der aktuellen Kino-Situation verschiebt sich auch der Starttermin des neuen Films "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" mit Michael Bully Herbig und Hape Kerkeling. Den neuen Termin gibt der Boandlkramer auf Instagram höchstpersönlich bekannt.

Auch der Kinostart von "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" verschiebt sich aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Auf dem verkündet der "Boandlkramer" die schlechten Nachrichten mit einem Augenzwinkern höchstpersönlich. In voller Masken-Montur sagt er in einem kurzen Video: "Wir können nicht starten. Kino geschlossen. Ich warte, bis es wieder aufmacht."

Der neue Termin für den Kinostart ist damit der 11. Februar 2021 - womit sein Vermächtnis exakt ein Jahr nach dem Tod des Regisseurs Josep Vilsmaier (1939 - 2020) in die Kinos kommen wird. "Ich bin mir sicher, das würde ihm gefallen", so Herbig in einem weiteren Post. In "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" verliebt sich der Tod (Michael Bully Herbig) unsterblich in Gefi (Hannah Herzsprung, 39) und lässt sich "auf einen mehr oder weniger klugen Deal" mit dem Teufel (Hape Kerkeling, 55) ein.