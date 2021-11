Der Account ist wieder weg? Jay-Z mit kurzem Insta-Auftritt

Seine Fans hatten sich gefreut, doch nachdem Jay-Z sich bei Instagram angemeldet hat, ist der Account kurz darauf auch schon wieder verschwunden.

Genauso überraschend wie Jay-Z (51, "99 Problems") sich gerade erst bei Instagram zu Wort gemeldet hat, hat der Hip-Hop-Megastar und Unternehmer der Plattform offenbar auch schon wieder den Rücken gekehrt. Sein einziger Beitrag ist rund einen Tag später verschwunden und das Profil ist nicht mehr erreichbar. Dabei waren US-Medienberichten zufolge innerhalb kürzester Zeit mehr als zwei Millionen Menschen Jay-Z gefolgt.

Der einzelne Beitrag des Rappers war das Poster zum Netflix-Western "The Harder They Fall". In seinen Stories postete der 51-Jährige zudem einen Countdown auf den Film. Jay-Z war als Produzent an dem Projekt beteiligt und auch für die Musik mit zuständig.

Er folgte nur Beyoncé

Dabei hatten sich auch schon andere Stars darüber gefreut, dass Jay-Z nun endlich dabei sei. "Willkommen auf Instagram", postete etwa Schauspielerin Drew Barrymore (46) , das Gwyneth Paltrow (49) mit einem "Hier ist er ja" kommentierte.

Während der kurzen Zeit, in der der Account aktiv war, folgte Jay-Z nur einer einzigen Person bei Instagram - seiner Ehefrau Beyoncé (40), die derzeit rund 217 Millionen Abonnenten auf der Plattform besitzt. Sie wiederum folgte nur ihrem Ehemann, mit dem sie seit 2008 verheiratet ist und drei gemeinsame Kinder hat.