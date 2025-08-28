Denzel Washington schaut keine Filme: "Ich gehe nicht ins Kino"

Oscarpreisträger Denzel Washington ist kein Fan von Lichtspielhäusern: In einem Interview verriet er, dass er sich seine Filme nicht anschaut und generell nicht gern ins Kino geht.

Denzel Washington (70) zählt zu den großen Hollywoodstars, seine Werke sieht er sich aber nicht an. "Ich schaue keine Filme", erklärte der 70-Jährige in einem Gespräch mit Rapper A$AP Rocky (36) und Filmregisseur Spike Lee (68) Die drei Stars promoten derzeit ihren neuen Film "Highest 2 Lowest".

Den zweifachen Oscarpreisträger Washington, der bisher in über 50 Filmen mitspielte, interessieren diese nach dem Dreh nicht mehr, wie er enthüllt: "Ich schaue keine Filme. Wirklich nicht. Ich bin nur ehrlich zu euch." Er fügte hinzu: "Ich gehe nicht ins Kino. Ich schaue mir keine Filme an." Als Co-Star A$AP Rocky nachhakt, ob das daran liege, dass Denzel Washington die Filme selbst macht, antwortet dieser: "Wahrscheinlich. Weißt du, ich habe genug von Filmen."

Auch seine beiden Oscars, die er 1990 für den Film "Glory" und 2002 für "Training Day" einheimste, interessieren Washington nur wenig, wie er Anfang August bei einem Auftritt bei " " sagte: "Ich mache das nicht für die Oscars. Solche Sachen interessieren mich wirklich nicht. Ich mache das schon lange und es gab Zeiten, da habe ich gewonnen, als ich nicht hätte gewinnen sollen, und nicht gewonnen, als ich hätte gewinnen sollen."

Für Lebenswerk ausgezeichnet

Denzel Washingtons neuster Film "Highest 2 Lowest" ist der fünfte gemeinsame Film von ihm mit Spike Lee. Der Film ist eine Neuauflage des japanischen Thrillers "Zwischen Himmel und Hölle" aus dem Jahr 1963 - der Krimi spielte damals in Tokio, in der neuen Verfilmung mit Denzel Washington und A$AP Rocky ist ihre gemeinsame Heimat New York Schauplatz. Washington spielt einen Musikmogul, der ins Visier eines Lösegeldkomplotts gerät.

Bei den Filmfestspielen in Cannes feierte der Streifen, der Anfang September zu Apple TV+ kommen soll, im Mai dieses Jahres Premiere. Denzel Washington war anwesend und erhielt für sein Lebenswerk eine Ehrenpalme. Der Schauspieler war in seiner Karriere auch in zahlreichen Filmen als Regisseur und Produzent tätig.