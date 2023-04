"Denver Clan"-Biest Joan Collins in der AZ: "Idioten und Dummheit ertrage ich nicht"

"Privat ohne Starallüren" – Die AZ hat mit dem britischen Hollywood-Star Joan Collins gesprochen. Die Schauspielerin und "Denver-Clan"-Legende verrät, was sie aus ihren fünf Ehen gelernt hat und auf was sie besonders gern im Leben zurückblickt.

Glamour in Kalkar (Nordrhein-Westfalen) – am Samstagabend wurde dort Schauspiel-Legende und "Denver"-Biest Joan Collins (89) bei der Gala "Goldene Sonne 2023" vom TV-Reisesender Sonnenklar mit dem "Lifetime Achievement Award" geehrt. Die AZ sprach mit der Schauspielerin über ihr Leben.

Joan Collins lästert über britisches Bier

AZ: Frau Collins, was mögen Sie an Deutschland?

JOAN COLLINS: So oft war ich nicht hier, eigentlich nie länger als zwei oder drei Tage. Aber ich liebe das deutsche und das bayerische Essen. Und das Bier. Immer, wenn ich in München bin, genieße ich einen Biergarten-Besuch. Euer Bier ist speziell, was macht ihr da rein? Das Bier in England dagegen schmeckt immer warm.

Joan Collins: "Im wirklichen Leben habe ich keine Starallüren"

Wie wird man eine Hollywood-Ikone, eine Diva?

Ich selbst sehe mich gar nicht so! Ich bin zwar gut darin, solche Frauenfiguren auf der Leinwand zu verkörpern, aber im wirklichen Leben habe ich keine Starallüren, das könnte ich gar nicht, dafür bin ich viel zu bodenständig. Und Idioten, Dummheit und Inkompetenz kann ich überhaupt nicht ertragen.

Die AZ hat Hollywood-Star Joan Collins getroffen © BrauerPhotos

Wo wohnt Joan Collins?

Darf man fragen, wie Sie leben?

Ich pendle zwischen meiner Wohnung in London, dem Haus in Südfrankreich und einem Apartment in L. A., lebe da, wo immer ich gerade arbeite.

Also arbeiten Sie nach wie vor?

Natürlich, aber ich mache nur das, was mir Spaß macht. In drei Monaten erscheint mein Buch "Behind The Shoulder Pads" (Ein Blick hinter die Schulterpolster, Anm. d. Red.), mit meinen Erinnerungen und Abenteuern. Ich nehme mich darin auch selbst gehörig auf die Schippe – wohl eine typisch englische Eigenschaft.

Ist das auch Ihre Botschaft?

Ja, sich niemals zu ernst nehmen! Ich mache gerne Witze über mich und lache auch viel über mich selbst.

"Denver Clan"-Schauspielerin Joan Collins: "Fünf Ehemänner sind genug"

Was haben Sie während Ihrer fünf Ehen und von Ihren Männern gelernt?

Dass ich kein weiteres Mal heiraten werde! Fünf Ehemänner sind genug – und den besten habe ich jetzt. Percy und meine Kinder sind das Wichtigste in meinem Leben. Ich habe großes Glück.

Joan Collins und Ehemann Percy Gibson © BrauerPhotos

Wenn Sie zurückblicken, was waren bislang die Highlights Ihres Lebens?

Schwer zu sagen, denn das ist ja schon eine ganz schön lange Strecke! Aber definitive Höhepunkte: meine drei Kinder, dass ich vor 21 Jahren meinen Ehemann Percy Gibson geheiratet und 1983 den Golden Globe Award für meine Rolle als Alexis Colby in der TV-Serie "Denver-Clan" gewonnen habe.