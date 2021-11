Demi Moore verzaubert London im Glitzerkleid

Demi Moore hat bei den Fashion Awards 2021 in der Royal Albert Hall in London einen spektakulären Auftritt hingelegt. Die Schauspielerin erschien im figurbetonten Glitzerkleid mit Schleppe.

Hollywood-Star Demi Moore (59) hat die Modefans bei den Fashion Awards 2021 in der Royal Albert Hall in London begeistert. Die Schauspielerin erschien in einem funkelnden, figurbetonten Kleid in Silber und Schwarz mit langer Schleppe. Das Outfit war mit Edelsteinen verziert. Zu der schulterfreien Fendi-Robe, die der 59-Jährigen bis über die Knie reichte, kombinierte sie schwarze, lange Lederhandschuhe und schwarze Pumps, die ebenfalls von Fendi stammen.

Ihre langen, dunklen Haare fielen Demi Moore bei dem Auftritt in der britischen Hauptstadt aus dem Mittelscheitel über die Schultern. Dezentes Make-up sorgte dafür, dass der Fokus auf dem glänzenden Kleid des Hollywood-Stars blieb. Eine Clutch im Metallic-Look und Hängeohrringe rundeten den Look der 59-Jährigen ab. Bei den Fashion Awards waren auch weitere Stars wie Kate Beckinsale (48) oder Adriana Lima (40) zu Gast.