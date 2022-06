Demi Moore und Daniel Humm kuscheln bei den French Open

Hollywood-Star Demi Moore und der Schweizer Starkoch Daniel Humm halten bei den French Open in Paris Händchen - und genießen ihre Zweisamkeit.

US-Schauspielerin Demi Moore (59) und der Schweizer Starkoch Daniel Humm (46) haben zusammen die French Open in Paris besucht. Bilder zeigen das Paar händchenhaltend und lachend auf der Tribüne.

Danach ging es offenbar weiter in das Restaurant und Hotel von Schloss Versailles, . Zu einer Reihe von Fotos - darunter der Schatten eines Hand in Hand spazierenden Pärchens - schreibt er: "Chefkoch Alain Ducasse, vielen Dank, dass Sie uns in Ihrem Restaurant und Hotel Chateau Versailles empfangen und uns das Gefühl gegeben haben, König und Königin zu sein. Es war eine außergewöhnliche Erfahrung mit wunderbarer Gastfreundschaft und natürlich der besten Küche der Welt", so Daniel Humm.

Liebes-Outing im April

Dass die Schauspielerin und der Koch ein Paar sind, hatte er Mitte April in einem bestätigt. "Ja, das ist so", sagte Humm damals lachend auf die Frage, ob er mit Demi Moore zusammen sei.

Daniel Humm ist ein Star in der US-Gastronomieszene. Er ist Koch und Miteigentümer des Drei-Sterne-Restaurants Eleven Madison Park in New York City.

soll er die 13 Jahre ältere Demi Moore durch gemeinsame Freunde kennengelernt haben. Es hätte "sofort Klick gemacht", beschreibt ein Insider. Erste Fotos der beiden waren im März während der Fashion Week in Paris aufgetaucht und nach einer Vernissage in New York zeigte auch er ein Foto . Anfang Mai postete er von sich und der Frau an seiner Seite.

Beide hatten Promi-Partner

Es ist nicht seine erste Beziehung mit einer prominenten Frau. Zuvor war Humm mit Laurene Powell Jobs (58), der Witwe von Steve Jobs (1955-2011), liiert. Aus einer früheren Beziehung hat der 46-Jährige zwei Töchter (10 und 12).

Demi Moore war von 1987 bis 2000 mit US-Star Bruce Willis (67) verheiratet, getrennt bereits seit 1998. Die beiden bekamen drei Töchter. US-Schauspieler Ashton Kutcher (44) war von 2003 bis 2011 der Mann an Demi Moores Seite, von 2005 bis 2013 waren sie auch verheiratet.