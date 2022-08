Demi Lovato wird 30: Paris Hilton und Co. gratulieren zum Geburtstag

Sängerin Demi Lovato hat ihren 30. Geburtstag gefeiert. Zu ihrem Ehrentag haben ihr zahlreiche Promis gratuliert, darunter Paris Hilton.

Demi Lovato (30) hat am 20. August ihren 30. Geburtstag gefeiert. Zu ihrem großen Tag gratulierten ihr zahlreiche Promis in den sozialen Medien, darunter Paris Hilton (41). eine Reihe von Fotos der beiden.

Dazu schrieb sie: "Alles Gute zum Geburtstag. Ich sende dir an deinem besonderen Tag so viel Liebe. Du bist echt, du bist freundlich, aufrichtig, stark und innerlich wie äußerlich schön." Die beiden würden sich seit Lovatos 15. Lebensjahr kennen, schreibt die 41-Jährige an ihre Freundin gerichtet. Sie habe so viel durchgemacht und sei unglaublich stark. "Ich bin so stolz auf dich und alles, was du tust und wofür du stehst." Lovato sei eine Inspiration für Hilton und so viele andere. "Danke, dass du immer eine so wahre und treue Freundin bist."

Auch eine andere Paris gratulierte Lovato: Paris Jackson (24). In sie ein gemeinsames Party-Bild der beiden und schrieb dazu "Alles Gute zum Geburtstag" und ein rotes Herz. Lovatos Mutter Dianna wünschte ihr ebenfalls alles Gute. Sie mit Bildern aus der Kindheit des Disney-Stars.

Ihr Partner feiert sie ebenfalls

Auch Lovatos neuer Freund Jute$ gratulierte seiner Liebsten zum Geburtstag. Die beiden Musiker sollen zunächst zusammengearbeitet haben. Inzwischen sind sie weit mehr als nur Kollegen und Er sei der glücklichste Trottel der Welt, "weil ich dich Mein nennen darf". "Du bist mehr als deine Musik, mehr als deine Stimme, mehr als ein schönes Gesicht. Du bist alles. Ich liebe dich", schwärmte der Musiker weiter.