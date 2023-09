Demi Lovato: "Beim Sex habe ich das größte Selbstbewusstsein"

Sängerin Demi Lovato hat in einem Podcast offen über ihr Gefühlsleben gesprochen. Demnach fühle sie sich am selbstbewusstesten, während sie Sex habe. Mit ihrem neuen Partner, Musiker Jutes, sei sie sehr glücklich: "Ich habe mein ganzes Leben auf ihn gewartet."

US-Sängerin Demi Lovato (31) offen über ihr Gefühls- und Sexleben gesprochen. "Während ich Sex habe, fühle ich mich am selbstbewusstesten", erklärt sie im gerade veröffentlichten zweiten Teil des Podcasts. "Weil du bist so präsent, dass du nicht darüber nachdenkst, was eigentlich ist", führt sie aus. Zumindest bei ihr sei das so. "Ich weiß, dass es nicht für jeden so ist."

Lovato ist seit rund einem Jahr mit ihrem Freund Jutes (25), ebenfalls Musiker, liiert. Zum Geburtstag ihres Freundes schrieb Lovato: "Ich habe mein ganzes Leben auf dich gewartet, und ich kann es nicht erwarten, noch viele weitere Geburtstage mit dir zu feiern. Du bist der sprichwörtliche Traum, der wahrgeworden ist, und ich bin so dankbar, dass du zu mir gehörst."

"Der heißeste Typ ist hier gerade reingekommen"

Jutes antwortet ähnlich euphorisch: "Danke, dass du mich so sehr liebst und mich den ganzen Tag zum Lachen bringst. Du bist das Mädchen meiner Träume, meine Seelenverwandte, meine beste Freundin, und ich kann es nicht erwarten, mit dir zusammen uralt zu werden."

Demi Lovato sei sich bei ihrem ersten Kennenlernen zunächst ziemlich unsicher gewesen, Die Beziehung sei am Anfang rein professionell gewesen, da Jutes sie als Musiker im Studio unterstützte. "Wir haben erst nach ein paar Monaten begonnen zu daten, weil er einfach so fokussiert auf die Musik war."

Sie hingegen sei auf den ersten Blick begeistert gewesen: "Ich habe meinen Freundinnen getextet und geschrieben: 'Oh mein Gott, der heißeste Typ ist hier gerade reingekommen, ich bin so nervös, was soll ich tun?'"

Irgendwann hätten sich die beiden schließlich gegenseitig ihre Gefühle gestanden, so Lovato weiter. Nachdem sie und Jutes ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten, zitierte das Magazin "People" einen Insider: "Es ist eine wirklich glückliche und gesunde Beziehung. Er ist ein großartiger Typ."