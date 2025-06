"Day Drinker"-Stars Johnny Depp und Penélope Cruz besuchen Museum

Mit dem Film "Day Drinker" kehrt Johnny Depp an der Seite von Penélope Cruz nach Hollywood zurück. Eine kleine Auszeit mit seiner Schauspielkollegin genehmigte der Star sich jetzt offenbar in Madrid.

Aktuell dürfte Johnny Depp (62) wohl noch viel Arbeit mit seinem kommenden Film "Day Drinker" haben. Mit seinem Co-Star Penélope Cruz (51) hat sich der Schauspieler jetzt allerdings offenbar eine kleine Auszeit genehmigt. von Depp und dem Museo Reina Sofía geteilten Beitrag sind der "Fluch der Karibik"-Star und seine Kollegin gemeinsam in dem Kunstmuseum in Madrid zu sehen. Die beiden veröffentlichten Fotos sind wohl kürzlich entstanden.

Vor rund zwei Monaten mit einem ersten Bild in seiner neuen Rolle gezeigt. Für den Schauspieler ist es die erste größere Hollywood-Produktion seit mehreren Jahren - und seit seinem viel beachteten Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard (39), in dem im Jahr 2022 schließlich vorwiegend zugunsten Depps entschieden wurde. Der heute 62-Jährige trat seither unter anderem in dem französischen Film "Jeanne du Barry" auf und führte Regie bei "Modi: Three Days on the Wing of Madness", aber auf die große Hollywood-Bühne kehrt er erst mit "Day Drinker" zurück.

Der Weg ins Museum dürfte nicht allzu weit gewesen sein, berichtete doch im April, dass die Produktion des neuen Films in Spanien begonnen habe. Es ist bereits die vierte Zusammenarbeit von Depp und Cruz nach den Filmen "Blow", "Pirates of the Caribbean: Fremde Gezeiten" und "Mord im Orient Express". In "Day Drinker" sollen neben den beiden unter anderem Madelyn Cline (27) und "Élite"-Star Manu Ríos (26) auftreten.

Bei "Day Drinker" soll es sich um einen Thriller handeln, in dem eine Barkeeperin (Cline) an Bord einer Jacht auf einen mysteriösen Gast (Depp) trifft. Die beiden verstricken sich daraufhin in die kriminellen Machenschaften einer von Cruz gespielten Figur. "Ich freue mich darauf, mit Johnny, Madelyn, Penélope und dieser unglaublichen Besetzung mit der Produktion zu beginnen", zitierte das Magazin Regisseur Marc Webb (50). "Wir befinden uns an einem wunderschönen Ort mit einer fantastischen Crew und einer spannenden, wilden Geschichte, die wir erzählen können. Das wird Spaß machen."