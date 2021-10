David Schwimmer widmet verstorbenem "Friends"-Star rührenden Post

"Friends"-Star James Michael Tyler ist seiner Krebserkrankung erlegen. Auf Instagram nimmt Ross-Darsteller David Schwimmer Abschied von seinem Kollegen.

Große Trauer beim "Friends"-Cast: Am Montagmorgen (25. Oktober) wurde bekannt, dass Gunther-Darsteller James Michael Tyler (1962-2021) seiner Krebserkrankung erlegen ist. In den sozialen Medien nahmen bereits zahlreiche Schauspielkollegen Abschied von Tyler, darunter auch die "Friends"-Stars Jennifer Aniston (52), Courteney Cox (57), Lisa Kudrow (58) und Matt LeBlanc (54). Nun widmete ihm auch Ross-Darsteller David Schwimmer (54) einen .

Tyler war ein "gutmütiger Gentleman"

Unter ein Foto, das Tyler in seiner Rolle als Manager des Cafés "Central Perk" zeigt, schrieb Schwimmer: "James, danke, dass du so eine wundervolle, unvergessliche Rolle in 'Friends' gespielt hast und dafür, dass du so ein gutmütiger Gentleman warst. [...] Wir werden dich vermissen, Kumpel."

Tyler bekam 2018 die Diagnose Prostatakrebs. Erst vor wenigen Monaten ging er mit seinem Schicksal an die Öffentlichkeit und gab bekannt, dass sich der Krebs im Endstadium befinde. In einem offenbarte er, dass er wegen Tumoren in seiner Wirbelsäule und seinen Knochen nicht mehr laufen könne. Tyler hinterlässt seine Frau Jennifer Carno.