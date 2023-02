David Hasselhoffs Tochter Taylor hat geheiratet

David Hasselhoff hat seine Tochter Taylor zum Altar geführt. Die Immobilienmaklerin hat ihren Verlobten in Kalifornien geheiratet.

David Hasselhoffs (70) Tochter Taylor Ann Hasselhoff (32) ist den Bund der Ehe eingegangen. Der "Baywatch"-Star führte seine Tochter am Wochenende in Escondido, Kalifornien, zum Altar. der Song "Bittersweet Symphony". Anschließend gab die 32-Jährige ihrem Verlobten Madison Fiore (33) vor den 186 geladenen Gästen das Jawort. Die Hochzeitsfeierlichkeiten sollen sich über drei Tage erstreckt haben, berichtete das Magazin weiter.

Taylor Ann Hasselhoff, die einst in der Reality-TV-Show "Rich Kids Of Beverly Hills" zu sehen war, erklärte "People" über die Zeremonie: "Ich glaube, ich fing an zu weinen, als ich meinen Vater sah, weil er so ein großes Licht in meinem Leben war. Er ist auch einfach so eine Unterstützung und so liebevoll, und ich weiß, wie sehr er sich um mein Wohlbefinden und mein Glück sorgt", sagte sie dem Magazin zudem.

Die Luxusimmobilienmaklerin ist die ältere von David Hasselhoffs beiden Töchtern. Mit Ex-Frau Pamela Bach (59), von der er sich 2006 scheiden ließ, hat er außerdem Tochter Hayley (30), die als Schauspielerin und Model arbeitet.

Nachwuchs geplant

Laut "People" werden Taylor Ann Hasselhoff und ihr Ehemann ihre Flitterwochen in Costa Rica verbringen. Danach ist offenbar Nachwuchs geplant. "Wir werden auch bald versuchen, Kinder zu bekommen." Es sei "schon immer ein Traum" von ihr gewesen, "eine große Familie mit einem großartigen Partner zu haben", verriet sie. Ihrem Mann gehe das genauso. Taylor Hasselhoff und Madison Fiore verlobten sich im Dezember 2021, nachdem sie sich über eine Dating-App getroffen hatten, wie sie damals auf Instagram verrieten.

Vater David Hasselhoff hat 2018 zum dritten Mal geheiratet. Am 31. Juli gab der Sänger und Schauspieler seiner Frau Hayley Roberts das Jawort. Die beiden sind seit 2011 ein Paar.