David Hasselhoffs K.I.T.T. für 300.000 Dollar versteigert

David Hasselhoffs (68) persönlicher K.I.T.T. hat bei einer Online-Auktion 300.000 Dollar (etwa 246.000 Euro) eingebracht. . In der Serie , die von 1982 bis 1986 produziert wurde, war das sprechende, mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Auto, der Star neben dem Schauspieler. Der Nachbau des Wagens, der nun versteigert wurde, kam in der Serie allerdings nicht zum Einsatz.

Durch seine Rolle in "Knight Rider" wurde Hasselhoff bekannt. Zum international gefeierten Star wurde er anschließend durch die Serie . Bei der Auktion hat der Schauspieler und Sänger nun nicht nur seinen K.I.T.T. versteigert, sondern auch TV-Outfits, Auszeichnungen, Drehbücher, Spielzeug, signierte Gegenstände und Fotos sowie zahlreiche weitere Erinnerungsstücke aus seiner Karriere. Einen Teil des Erlöses will Hasselhoff spenden, heißt es. Er sei in sein Lagerhaus gegangen "und es war deprimierend", . Er habe nicht mehr gewusst, was er "mit all dem Zeug" machen solle. Und er wollte nicht weiter "Tausende von Dollar im Monat dafür ausgeben, um alles hier zu behalten".