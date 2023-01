David Crosby (†81): Musikwelt trauert um US-Rocksänger

David Crosby ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Zahlreiche Stars haben die US-Rocklegende in den sozialen Medien gewürdigt.

David Crosby ist gestorben. Das gab seine Witwe Jan Dance in einer Mitteilung an das Branchenmagazin "Variety" bekannt. US-Musiker wurde 81 Jahre alt. David Crosby war ein Gründungsmitglied der Bands Byrds und Crosby, Stills & Nash. "Mit großer Traurigkeit ist unser geliebter David (Croz) Crosby nach langer Krankheit verstorben", heißt es .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

David Crosby (†81): "Vermächtnis wird durch legendäre Musik weiterleben"

"Er war liebevoll umgeben von seiner Frau und Seelenverwandten Jan und Sohn Django", zitiert das Magazin weiter. "Obwohl er nicht mehr unter uns weilt, werden seine Menschlichkeit und seine gütige Seele uns weiterhin leiten und inspirieren. Sein Vermächtnis wird durch seine legendäre Musik weiterleben."

Sie schloss mit den Worten: "Frieden, Liebe und Harmonie für alle, die David kannten und für alle, die er berührt hat. Wir werden ihn schmerzlich vermissen. In dieser Zeit bitten wir respektvoll und freundlich um Privatsphäre, während wir trauern und versuchen, mit unserem tiefen Verlust umzugehen. Vielen Dank für die Liebe und die Gebete."

David Crosby wuchs in Los Angeles und Santa Barbara auf und war der Sohn des Oscar-prämierten Kameramanns Floyd Crosby. Der Musiker gründete mit den Mitgliedern Roger McGuinn, Gene Clark, Chris Hillman und Michael Clarke die Byrds und gab von 1964 bis 1967 den Ton für die Folk-Rockmusik der 60er Jahre an.

1968 tat sich Crosby dann mit Stephen Stills (78) von Buffalo Springfield und Graham Nash (80) von den Hollies zusammen und gründete Crosby, Stills & Nash. Im Jahr 1997 wurde die Band in die Hall of Fame aufgenommen.

Ausschweifender Lebensstil

In seinem Privatleben kämpfte Crosby mehrere Jahre lang mit seiner Drogensucht. Im Jahr 1994 unterzog er sich einer Lebertransplantation. 1982 wurde er in Texas wegen Drogen- und Waffenbesitzes verhaftet, was zu fünf Monaten Gefängnis führte.

Im Jahr 2019 sprach der Musiker über seine Höhen und Tiefen und teilte mit, dass es die Musik war, die ihm durch alles hindurchhalf. "Es ist der einzige Beitrag, den ich leisten kann", sagte er damals. "Sehen Sie, hier draußen ist es jetzt dunkel. Die Welt ist kein glücklicher Ort. Musik ist eine aufrichtende Kraft. Musik macht die Dinge besser."

Crosby hinterlässt Frau und Kinder

Crosby hinterlässt seine Frau Jan Dance und seine Kinder, die Söhne Django und James sowie die Töchter Erika und Donovan. Die Sängerin Melissa Etheridge (61) hatte zuvor bestätigt, dass Crosby der biologische Vater ihrer beiden Kinder Bailey und Beckett (die 2020 starb) ist, die sie mit ihrer früheren Partnerin Julie Cypher durch künstliche Befruchtung bekommen hat.

hat sie Crosby bereits gewürdigt: "Ich trauere um den Verlust meines Freundes und Baileys und Becketts leiblichen Vater, David. Er gab mir das Geschenk der Familie. Ich werde ihm, Django und Jan für immer dankbar sein. Seine Musik und sein Erbe werden viele kommende Generationen inspirieren. Ein wahrer Schatz."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Crosby hinterlässt "eine enorme Leere"

Auch andere Weggefährten und Musiker haben in den sozialen Medien auf Crosbys Tod reagiert. Der ehemalige Bandkollege Graham Nash schrieb : "David war furchtlos im Leben und in der Musik. Er hinterlässt eine enorme Leere, was echte Persönlichkeit und Talent in dieser Welt angeht. [...] Er hinterlässt ein unglaubliches Vermächtnis. Mein Herz ist bei seiner Frau Jan, seinem Sohn Django und allen Menschen, die er auf dieser Welt berührt hat."

Musikerkollege Brian Wilson (80), Mitbegründer der Beach Boys, : "Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer dass es mir das Herz bricht, von David Crosby zu hören. David war ein unglaubliches Talent - so ein großartiger Sänger und Songwriter. Und ein wunderbarer Mensch. Mir fehlen einfach die Worte."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

von The Doors wurde erklärt: "Die Welt hat eine weitere wichtige Figur der Friedens- und Liebesbewegung der 60er verloren; eine Legende für sich und jede Gruppe, der er angehörte. David Crosby, der in der gleichen Ära wie The Doors Erfolge feierte, hatte die Stimme und die Songwriting-Fähigkeiten, die ihn völlig einzigartig machten "