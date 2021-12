David Beckham: Vorweihnachtlicher Freizeitspaß mit den Kids

David Beckham besuchte mit drei seiner vier Kinder das Winter Wonderland im Londoner Hyde Park. Wie viel Spaß das Quartett hatte, beweist ein Post auf Instagram.

Ex-Fußball-Star David Beckham (46) ist vierfacher Vater. Wie viel Spaß er mit seinen Kids hat, zeigt der ehemalige englische Nationalspieler nun . Gemeinsam mit seinen Söhnen Romeo (19) und Cruz (16) sowie Töchterchen Harper (10) verbrachte er einige schöne vorweihnachtliche Stunden im mobilen Freizeitpark Winter Wonderland im Londoner Hyde Park.

"Lustiger Abend in London mit den Kindern", kommentierte der 46-Jährige seinen Social-Media-Eintrag. Nicht mit von der Partie war offenbar Beckhams Ehefrau Victoria (47), was sich jedoch nicht auf den Spaßfaktor ausgewirkt zu haben scheint. Diesen Eindruck vermitteln zumindest zwei Videos und ein Foto des Mini-Familienausflugs.

Mit Tochter Harper in Achterbahn und Schiffsschaukel

Die beiden kurzen Clips zeigen Papa David jeweils mit der zehnjährigen Harper während einer Achterbahnfahrt und in einer Schiffsschaukel. Auf dem Selfie lächelt das Duo gemeinsam mit Romeo und Cruz in die Kamera. Der zweiälteste Beckham-Spross hält unterdessen einen Eimer mit Zuckerwatte in der Hand.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Neben Romeo, Cruz und Harper sind David und Victoria Beckham auch Eltern des 22-jährigen Brooklyn. Das britische Promi-Paar ist seit 1999 verheiratet.