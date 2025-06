David Beckham: Victoria teilt Foto vom Krankenbett

David Beckham liegt im Krankenhaus - seine Frau Victoria teilte auf Instagram ein Foto des 50-Jährigen mit Armschlinge. "Gute Besserung, Papa", schreibt das ehemalige Spice Girl zu dem Bild.

David Beckham (50) liegt derzeit im Krankenhaus. Seine Ehefrau Victoria Beckham (51) teilte am Freitag (27. Juni) über ihre Instagram-Stories ein Foto des ehemaligen Fußballstars, das ihn mit einer blauen Armschlinge in einem Krankenhausbett zeigt. Trotz der Umstände lächelt ihr Mann dabei in die Kamera.

"Werde schnell gesund, Papa", schrieb die Modedesignerin und ehemalige Spice-Girls-Sängerin zu dem Bild und fügte ein Herz-Emoji hinzu. Auf dem Foto trägt David ein Krankenhaus-Nachthemd und wirkt gefasst, während er sich von einer unbekannten Verletzung erholt. Victoria teilte auch ein weiteres Foto, das David mit einem Freundschaftsarmband zeigt, auf dem in Perlen die Worte "Get well soon" ("Gute Besserung") zu lesen sind.

Laut Berichten, auf , könnte es sich bei dem Krankenhausaufenthalt um eine Operation zur Behandlung einer langanhaltenden Handgelenksverletzung handeln, die David während seiner aktiven Fußballkarriere erlitten hatte. Demnach hatte sich der ehemalige englische Nationalspieler 2003 in einem Spiel zwischen England und Südafrika das Handgelenk gebrochen.

Krankenhausaufenthalt nach Ritterschlag-Ehrung

Der Krankenhausaufenthalt kommt nur kurze Zeit nachdem David Beckham von König Charles III. zum Ritter geschlagen wurde. Diese Ehre war Anfang des Monats in den King's Birthday Honours angekündigt worden und machte aus David "Sir David Beckham".

"Du warst schon immer mein Ritter in strahlender Rüstung, aber jetzt ist es offiziell. Sir @davidbeckham!!! Was für eine Ehre, ich könnte nicht stolzer auf dich sein", . David selbst äußerte sich in einem Statement bewegt über die Auszeichnung: "Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich eine solch wahrhaft demütigende Ehre erhalten würde", während er "in East London aufwuchs mit Eltern und Großeltern, die so patriotisch und stolz darauf waren, britisch zu sein."

