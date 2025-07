David Beckham: Rührende Liebeserklärung zum 26. Hochzeitstag

Zum 26. Hochzeitstag widmet David Beckham seiner Ehefrau Victoria liebevolle Worte bei Instagram. Dazu gibt er einen Einblick ins Familienalbum.

Am 4. Juli 1999 gab sich eines der beständigsten Promipaare das Jawort: Ex-Fußballprofi David Beckham (50) und Designerin Victoria Beckham (51). An diesem Freitag feiern die beiden ihren 26. Hochzeitstag. David Beckham nutzt den besonderen Tag für eine liebevolle Botschaft an seine Frau.

Liebevolle Worte für "Lady Beckham"

"Heute vor 26 Jahren hast du 'Ja' zu mir gesagt", schreibt er . Dazu teilt der frühere Fußballstar, der kürzlich von König Charles III. (76) zum Ritter geschlagen wurde, private Einblicke ins Familienalbum - darunter auch ein Hochzeitsfoto. Weiter erklärt Beckham: "Alles Gute zum Jahrestag und danke, dass du mir unsere wunderbaren Kinder geschenkt und das Leben aufgebaut hast, das wir zusammen haben. Ich liebe dich, Lady Beckham." Der Post sorgt für viel Begeisterung bei Beckhams Instagram-Gemeinde, unter anderem kommentiert Model Helena Christensen (56) den Beitrag mit einigen Herzchen-Emojis. Sohn Romeo Beckham (22) teilt das Posting mit Herzchen versehen in einer Instagram-Story.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ihre Silberhochzeit im vergangenen Jahr hatten die Beckhams auf besondere Art gefeiert. Anlässlich ihres 25. Hochzeitstags warfen sich der Ex-Fußballstar und das frühere Spice Girl , in denen sich das Paar damals nach der Trauung fotografieren ließ.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

David und Victoria Beckham haben neben Romeo noch die Söhne Cruz (20) und Brooklyn (26) sowie die Tochter Harper Seven (13). Seit Wochen halten sich Gerüchte über Spannungen zwischen den Beckhams und Sohn Brooklyn. Als dieser im Mai beim 50. Geburtstag seines Vaters fehlte, sorgte das für neue Spekulationen. Schon zuvor war über angebliche Differenzen zwischen Brooklyns Ehefrau, Nicola Peltz (30), und Mutter Victoria berichtet worden.