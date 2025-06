Damit dürfte Jan Hofer wohl einige überraschen: Den sonst so seriösen Nachrichtensprecher würde man vermutlich nicht im Berghain erwarten. Doch wie er nun offenbart, war er dort schon feiern – und packt zudem spannende Dating-Geheimnisse auf den Tisch.

Jan Hofer (75) hat als Nachrichtensprecher und Gesicht der "Tagesschau" in Deutschland bleibenden Eindruck hinterlassen. Auch wenn sich der 75-Jährige inzwischen offiziell in Palma de Mallorca niedergelassen hat, fühlt er sich seiner deutschen Heimat bestimmt noch immer verbunden. Vor allem mit der Hauptstadt Berlin scheint er interessante Erinnerungen zu verbinden – und packt nun über seine Erfahrungen im Kult-Club Berghain aus.

Jan Hofer über das Berghain: "Da ist auch viel Marketing dahinter"

In der neuesten Ausgabe vom Podcast "1 plus 1" treffen Jan Hofer und David Puentez (39) aufeinander. Der DJ möchte von dem Ex-"Tagesschau"-Sprecher wissen: "Wo geht Jan Hofer privat feiern, wenn er mal feiern geht?" Der 75-Jährige antwortet: "Also wenn ich mal feiern gehe, dann gehe ich in der Regel in Clubs oder privat."

"Warst du mal im Berghain?", will sein Gesprächspartner von ihm wissen. Wie aus der Pistole geschossen meint Jan Hofer: "Ja, mehrmals." David Puentez kann es kaum glauben und möchte Details: "Wie lange? So über Nacht auch?" Daraufhin Hofer: "Nein, die ganze Nacht nicht, aber abends dort aufgeschlagen, so um elf, und dann morgens um vier oder um fünf raus."

David Puentez war selbst noch nie im Berghain, hat aber die wilden Geschichten um den Club und die langen Wartezeiten mitbekommen. Jan Hofer meint dazu nur: "Ja, das passiert sicherlich aus, aber ich glaube, da ist auch viel Marketing dahinter." Der Ex-Nachrichtensprecher erzählt nämlich von Promis, die draußen in der Schlange standen – obwohl der Club im Inneren nicht überfüllt war. "Ich glaube, das ist eine sehr gut geölte Marketingmaschine."

Jan Hofer gibt zu: "Schon gleichzeitig gedatet"

Schließlich kommen die Promi-Männer auch auf das Thema Dating zu sprechen. Wie viele Menschen David Puentez schon gleichzeitig kennengelernt habe, möchte Jan Hofer von ihm wissen. Nach kurzer Überlegung räumt dieser ein: "Tatsächlich bin ich ein Wahnsinnsspießer: Ich habe nie zwei Frauen gleichzeitig gedatet."

Jan Hofer gesteht daraufhin: "Also in Maßen ich schon. Also wenn ich jemanden kennenlernte oder auch zwei kennenlernte oder auch drei, also in der Check-Zeit habe ich die dann schon gleichzeitig gedatet, aber irgendwann eine Entscheidung getroffen." "Richtiger Frauenheld, richtiger kleiner Frauenheld", kommentiert David Puentez dieses Geständnis, was Jan Hofer aber sogleich schmunzelnd abstreitet.