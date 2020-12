Datet Rihanna den Rapper A$AP Rocky?

Die beiden sind schon seit Jahren befreundet, jetzt soll es auch gefunkt haben: Sängerin Rihanna soll aktuell Rapper A$AP Rocky daten.

Sängerin Rihanna (32, ) und Rapper A$AP Rocky (32, ) sollen sich US-Medienberichten zufolge nähergekommen sein. Nachdem , das Klatsch-Ressort der Boulevardzeitung "New York Post", berichtet hat, dass die beiden vergangenes Wochenende in New York gemeinsam ausgegangen seien, , dass die befreundeten Musiker sich derzeit daten würden.

Rihanna und A$AP Rocky haben bereits zusammengearbeitet und als Freunde gemeinsam Events besucht. 2013 begleitete der Rapper die Sängerin auf ihrer "Diamonds World Tour" als Opening Act für ihre US-Shows. Im Juli 2018 wurden sie bei einer Fashionshow von Louis Vuitton in Paris gesichtet. Im Sommer 2020 war A$AP Rocky das Gesicht von Rihannas Kampagne zu ihrer Hautpflege-Marke Fenty Skin. Anfang des Jahres wurde über Rihannas Trennung vom saudischen Geschäftsmann Hassan Jameel (32) nach rund drei Jahren Beziehung berichtet. A$AP Rocky datete bereits Rapperin Iggy Azalea (30) und die Models Daiane Sodré (27) und Kendall Jenner (25).