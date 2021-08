"Das war richtig schön": Florian Silbereisen erzählt vom Geburtstag

Florian Silbereisen hat sich für die vielen Glückwünsche bedankt und dabei auch verraten, wie "schön" er seinen 40. Geburtstag verbracht hat.

Florian Silbereisen feierte am 4. August seinen 40. Geburtstag. Nun hat er sich für die vielen Glückwünsche bedankt und verraten, wie er den Tag verbracht hat. "Ich habe den 40. nicht groß gefeiert, denn ich war beim Arbeiten. Ich war bei den Castings für 'DSDS', aber habe somit ja ganz viele Geburtstagsständchen von den Kandidatinnen und Kandidaten bekommen. Das war richtig schön, hat echt Spaß gemacht", erzählt er lachend in einem .

"Die große Schlagerstrandparty" als Geschenk

Doch damit nicht genug, der Entertainer spricht auch über sein bestes Geschenk und meint damit "Die große Schlagerstrandparty", die zu Ehren seines Geburtstags veranstaltet wird. Die Live-Sendung wird am Samstag (14.8.) um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Mit dabei sind dann Showgrößen wie Andrea Berg, Andy Borg, Beatrice Egli, DJ Ötzi, Ross Antony, Jürgen Drews und viele mehr. "Das allerschönste Geburtstagsgeschenk für mich ist: Es darf wieder Publikum mit dabei sein", schwärmt Silbereisen über die Veranstaltung im Amphitheater in Gelsenkirchen.

Live-Show in Pandemie-Zeiten

Wie aufwändig die Vorbereitungen für diese Show in der gegenwärtigen "Ausnahmesituation" waren, verrät Silbereisen ebenfalls: "Diese Show, die wir am Samstag nun in Gelsenkirchen feiern, wurde bis zuletzt an fünf Orten gleichzeitig vorbereitet", sagt er. "Es gibt jeden Tag neue Zahlen, damit verbunden neue Regeln, neue Auflagen", so die Erklärung. Um das alles umzusetzen, brauche es ein Team, das Tag und Nacht rund um die Uhr für diese Show kämpfe und alles gebe. Dafür bedankt er sich in dem Clip.