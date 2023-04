"Das sind Psychopathen": Ralph Siegel mit vernichtendem Urteil über Filme-Macher von "Luther"

ESC-Legende und Erfolgs-Produzent Ralph Siegel hat am Wochenende den Netflix-Film "Luther" gesehen und kann sich nicht mehr im Zaun halten. Seine vernichtende Kritik richtet sich vor allem gegen die Filme-Macher.

Seit Mitte März gibt es "Luther" nicht mehr nur als Serie, sondern auch als Zwei-Stunden-Film bei Netflix. "Luther: The Fallen Sun" schließt dabei nahtlos an das Ende der fünften Staffel an, die in Deutschland Ende 2020 bei ZDFneo lief. Der in Ungnade gefallene Kommissar (gespielt von Idris Elba) muss für die Taten der Vergangenheit büßen. Im Gefängnis lässt ihn ein alter Fall nicht los. Er hatte einer Mutter versprochen, ihren verschwundenen Sohn zu finden. Dessen Leiche wird nun in einer Villa entdeckt. Es ist nicht die einzige Leiche.

Idris Elba spielt auch im Netflix-Film Detective "Luther"

Schon in den ersten Minuten des Films, der ohne den üblichen Vorspann der Serie auskommt, wird deutlich: "Luther" hat nichts von seiner dunklen, brutalen Seite verloren. Dazu trägt auch Andy Serkis bei, der schon in den "Star Wars"- und Marvel-Universen den Bösewicht gab. Diesmal spielt der Brite einen diabolischen Killer, der sich in die Webcams von Laptops und Smartphones hackt, die Opfer mit ihren dunklen Geheimnissen erpresst und für seine Zwecke nutzt. Es sind erneut tiefe Abgründe, in die Ex-Kommissar "Luther" nach der Flucht aus dem Knast blickt.

Ralph Siegel über "Luther": "Schrecklichster Film, den ich je gesehen habe"

Für ESC-Legende und Hit-Komponist Ralph Siegel ist der Streifen absolute grauenvoll. Ralph Siegel poltert im Netz gegen Filme-Macher. Der 77-Jährige ist gar entsetzt, wie er auf Facebook schreibt: "Es ist der unangenehmste grässliche und schrecklichste Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe."

Ralph Siegel: Produzenten "gehören in eine Anstalt"

Und weiter: "Die Leute, die das produziert haben, gehören in eine Anstalt… sind Psychopathen und Menschen, die nicht wissen, was es heißt, das Leben zu erleben und es zu erleben."

Leben sei schwer genug: Ralph Siegel schämt sich für Regisseure und Autoren

Es ist eine vernichtende Film-Kritik. Ralph Siegel ist schlichtweg fassungslos. "Hier versuchen Regisseure, sich ein Denkmal zu setzen, und dafür gehören sie eigentlich bestraft, denn das Leben ist schwer genug, aber so etwas darzustellen. Ist einfach zu verachten. Oh, ich schäme mich als Künstler, dass es solche Regisseure und Autoren gibt."

Siegel ist entsetzt, dass Netflix "so etwas auch noch finanziert oder damit Geld verdient". Der 77-Jährige spricht eine klare Warnung aus: "Ich bitte alle Freunde, schaut ihn nicht an." Das deutsche Netflix-Publikum sieht das anders: "Luther" ist aktuell auf dem 7. Platz der Top-Filme. Aber Geschmäcker sind ja Gott sei Dank verschieden.

Ralph Siegel besiegt Prostata-Krebs zum dritten Mal

Hinter Ralph Siegel liegen schwere Monate voller Schmerzen und Sorgen. Gerade erst war bekanntgeworden, dass er den Prostata-Krebs zum dritten Mal besiegt hat. Seit 2007 kämpfte Siegel gegen den Krebs. Der AZ sagte er vor einer Woche: "Es ist wirklich toll, sogar die Metastasen in der Schulter sind verschwunden. Leber und Nieren sind auch frei von Metastasen." Alles gut – das ist es bei ihm leider trotzdem nicht. Aufgrund einer chronischen Nervenkrankheit (Polyneuropathie) hat Ralph Siegel mit "den schlimmsten Schmerzen" im Rücken und an der Bandscheibe zu kämpfen.