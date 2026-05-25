Die Schauspielerei verbindet die drei Generationen der Künstler-Familie. Nun sind sie in München gewesen, die AZ hat sie getroffen.

Joanna mit Halbbruder Dustin, Sohn Zacharias und Papa Martin Semmelrogge am Pfingstsonntag in der Komödie im Bayerischen Hof.

Das legendäre Schauspiel-Gen – im AZ-Interview nennt es Kino- und TV-Größe Martin Semmelrogge (unter anderem "Das Boot", "Schindlers Liste", "Tatort"; 70) scherzhaft "das Semmelrogge-Gen".

Denn: Sein Vater, Filmstar Willy Semmelrogge († 61), hatte es, und seine beiden Kinder Joanna (36) und Dustin (45) sind ebenfalls mit Leidenschaft und Herzblut auf der Bühne und vor der Kamera tätig.

Und sogar Enkel Zacharias, Joannas fünfjährigen Sohn, drängt es schon "auf die Bretter, die die Welt bedeuten".

Drei Generationen, eine Leidenschaft

Die AZ traf drei Generationen Semmelrogge am Sonntagnachmittag auf der Dachterrasse des Bayerischen Hofs – was es in dieser Form vorher noch nie gab.

Die Familie Semmelrogge vor der Frauenkirche in München. © Daniela Schwan

Anlass: Familienbesuch des heiteren Stücks "Weinprobe für Anfänger" in der Komödie, in dem Dustin Semmelrogge noch bis zum 31. Mai zu sehen ist.

Das Theater verbindet die Familie

"Die Liebe zum Theater verbindet uns, wir besuchen uns gegenseitig an den jeweiligen Spielorten", verrät seine Halbschwester Joanna (stand gerade für eine Folge der ZDF-Serie "Lena Lorenz" vor der Kamera und ist im September mit ihrem Vater im Kinofilm "Maske auf, Genosse" zu sehen).

Martin Semmelrogge hat zuletzt auch an Reality-TV-Formaten mitgewirkt. © RTL

Die beiden entstammen unterschiedlicher Beziehungen. Zu Joannas Mama Conny und zu Dustins Mutter, der Malerin Bettina Sattler, hat Martin Semmelrogge – seit drei Jahren ist er mit Eventmanagerin Regine Prause verheiratet und lebt mit ihr auf Mallorca – noch immer guten Kontakt. "Wir sind eine vorbildliche Patchworkfamilie", fasst es Dustin zusammen.

Großer Zusammenhalt und viele gemeinsame Pläne. Martin Semmelrogge (derzeit in der "Shit Show – Welcome to Reality" auf RTL+) zur AZ: "Ich bin ein Einzelgänger, aber auch ein Familienmensch, habe versucht, meinen Kindern Perspektiven, Mut und positive Energie zu vermitteln und sie in schlechten Zeiten aufzubauen."

Der große Wunsch der Semmelrogges

Großer gemeinsamer Wunsch der "Semmels": Mit dem Projekt "Rock’n’Read" des Familienoberhauptes zu dritt auf Tour zu gehen. "Und in der Komödie im Bayerischen Hof bald mal zusammen aufzutreten; jeder für sich hat ja schon hier gespielt. Am liebsten in einer Familiengeschichte, in der Zac auch eine kleine Rolle bekommt."

Ja, dieses Gen… Einzig Dustins Tochter Indira (18) treibt es nicht in die Öffentlichkeit. Noch nicht.