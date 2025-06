Mit Antwort "ins Aus gekickt": Das sagt Cathy Hummels zum Leben in München

Ganz ungewollt eckt Cathy Hummels immer wieder bei ihren Mitmenschen an. So auch jetzt, als die Influencerin private Fragen zu ihrem Leben in München beantworten soll.

11. Juni 2025 - 08:03 Uhr

Cathy Hummels reagiert angewidert und sorgt damit für Aufreger. © imago/Andreas Weihs

Cathy Hummels (37) baute sich als Influencerin eine große Community auf. Zudem ist sie als Geschäftsfrau und Unternehmerin erfolgreich – und trat längst aus dem Schatten ihres bekannten Ex-Partners Mats Hummels (36). Doch die 37-jährige Münchnerin musste schon einige Male erfahren, dass sie mit ihrem Verhalten und ihren Aussagen auf Social Media aneckt. Auch jetzt kommt es dazu – was ist der Grund? Cathy Hummels ganz angewidert: "Nie im Leben! Bäh!" Cathy Hummels soll im Interview mit der Online-Plattform "Münchner Gesindel" mehrere Fragen rund um ihr Leben in der bayerischen Landeshauptstadt beantworten. Der Moderator will von der 37-Jährigen wissen, wann sie in München gern eine Weißwurst isst – "vor oder nach zwölf Uhr?" Hummels' Antwort fällt eindeutig aus und sie äußert, wie aus der Pistole geschossen: "Nie im Leben! Bäh!" Im dazugehörigen Instagram-Clip, der das Interview zeigt, dreht sie ihren Kopf zur Seite und streckt angeekelt die Zunge heraus. Nach ihrer deutlichen Reaktion zum Thema Weißwurst fühlen sich einige Social-Media-Nutzer auf den Schlips getreten. Das macht sich in der Kommentarspalte zum Posting bemerkbar. Kritikregen für Cathy Hummels: "Leider ins Aus gekickt" Ein Instagram-User schreibt: "Nicht ihr Ernst. Mit der Antwort zur Weißwurst hat sie sich leider ins Aus gekickt." Ein zweiter fragt sich: "Was ist denn da schiefgelaufen?" und ein weiterer Social-Media-Nutzer kommentiert: "Das gibt es doch wohl nicht, dass man Weißwurst nicht mag." Zudem wird Cathy Hummels in der Kommentarspalte als "oberflächliche Tussi" und "Zicke" beleidigt – hauptsächlich wegen ihrer angewiderten Reaktion, als sie zum Thema Weißwurst befragt wird. Markus Söder lässt Cathy Hummels auflaufen: Hobby-Köchin kassiert Korb Cathy Hummels eckt also erneut an. Doch wer die einstige Spielerfrau auf Social Media verfolgt, wundert sich wahrscheinlich nicht darüber, dass sie mit dem bayerischen Traditionsgericht nur wenig anfangen kann. Denn die Influencerin ist bekannt für ihren vegetarischen und oft veganen Food-Content. Fleischhaltige Gerichte kommen bei der Münchnerin zu Hause nicht auf den Tisch – somit eben auch nicht die Weißwurst. Vor Kurzem wollte Hummels Ministerpräsident Markus Söder (58) davon überzeugen, dass veganes Essen gut schmecken kann. Sie bekochte den Politiker und tischte ihm ein "Affenkopfsteak" (ein veganes Gericht aus einer Pilzart) auf. Bei Söder kam das nicht allzu gut an und er wollte das Gericht der 37-Jährigen nicht essen. Im Gespräch mit der AZ verriet der Ministerpräsident den Grund.