Das nächste Unglück: Jay Leno berichtet von Motorradunfall

Ex-Late-Night-Talk-Star Jay Leno brach sich bei einem Motorradunfall das Schlüsselbein, die Rippen und die Kniescheiben. Wenige Monate zuvor erlitt er Verbrennungen.

Erneut verletzt! Ex-Late- Night-Talk-Star Jay Leno (72) hatte vor wenigen Tagen einen Motorradunfall. In einem Interview ", verriet der Komiker, dass er sich gerade von einem Motorradunfall erholt, bei dem er sich mehrere Knochenbrüche zugezogen hatte. Und das nur wenige Monate, nachdem er sich im November 2022 bei einem Brand in der Garage seines Hauses in Los Angeles Verbrennungen zweiten Grades zugezogen hatte.

Leno erzählte dem Magazin, dass er am 17. Januar von seinem Motorrad gestürzt sei: "Ich habe ein gebrochenes Schlüsselbein. Ich habe zwei gebrochene Rippen. Ich habe zwei gebrochene Kniescheiben." - "Aber es geht mir gut", fügte der Star, der im März nach Las Vegas zurückkehrt, hinzu. "Mir geht's gut, ich arbeite. Ich werde dieses Wochenende arbeiten."

So kam es zu dem Motorradunfall

Laut Leno war er auf der Straße unterwegs, um ein altes Indian-Motorrad von 1940 zu testen, als er den Geruch von auslaufendem Benzin bemerkte und beschloss, anzuhalten, um der Sache nachzugehen. "Ich bog also in eine Seitenstraße ein und fuhr über einen Parkplatz. Dass dort jemand einen Draht quer über den Parkplatz gespannt hatte, an dem keine Fahne hing, hatte ich nicht gesehen", erklärte er dem Las Vegas Review-Journal. "Ich habe es also erst gesehen, als es zu spät war. Es hat mich einfach umgehauen und vom Motorrad geschleudert. Das Motorrad fuhr weiter."

Der ehemalige "Tonight Show"-Moderator erzählte dem Magazin, dass er seinen Unfall zunächst nicht publik gemacht habe, weil es so viel Chaos und Berichterstattung über den Vorfall im November gegeben habe. "Wissen Sie, wenn man sich verbrannt hat, bekommt man das umsonst", sagte er und scherzte weiter: "Danach bist du Harrison Ford und bringst Flugzeuge zum Absturz. Man will einfach nur den Ball flachhalten."

Feuerunfall im November

, arbeiteten Leno und sein langjähriger Freund Dave Killackey im November an einer verstopften Kraftstoffleitung im Fahrwerk eines 1907er White Steam Car, der in der 140.000 Quadratmeter großen Garage des TV-Moderators in Burbank geparkt war, als er sich schwere Verbrennungen zweiten Grades im Gesicht und am Oberkörper zuzog.

Innerhalb weniger Minuten trafen die Sanitäter ein, und am nächsten Tag war Leno bereits im Grossman Center, wo er wegen Verbrennungen im Gesicht, am Hals, an der Brust, an den Händen und am linken Arm behandelt wurde.

Neun Tage lang unterzog sich Leno, dessen 42-jährige Ehefrau Mavis neben ihm im Zentrum schlief, zwei Hauttransplantationen, um die Regeneration neuer, gesunder Haut zu unterstützen, sowie Sitzungen in Überdruckkammern, um das Gewebe mit Sauerstoff zu versorgen. Bereits sechs Tage nach seiner Entlassung aus dem Zentrum stand Leno wieder auf der Bühne und trat im Comedy & Magic Club in Hermosa Beach, Kalifornien, als Stand-up-Künstler auf.

Autoserie abgesetzt

Indes wurde bekannt, dass Jay Lenos Autoserie "Garage", die seit 2015 ein fester Bestandteil des Primetime-Programms auf einem der TV-Sender von NBCUniversal war, abgesetzt wird. , erfolgt die Absetzung im Rahmen einer größeren Programmverschiebung des Senders, der sich in der Hauptsendezeit auf Reality-Wiederholungen sowie auf Wirtschaftsdokumentationen konzentrieren will.