Das Mädchen aus "Der Grinch": So sieht Taylor Momsen heute aus

Mit dem Weihnachtsklassiker "Der Grinch" wurde Taylor Momsen im Jahr 2000 weltweit bekannt. Inzwischen ist es ruhig um die Schauspielerin und Sängerin geworden. Wie sieht sie heute aus?

Mit ihrem Auftritt in dem Weihnachtsklassiker "Der Grinch" wurde Taylor Momsen im Jahr 2000 bekannt.

Jedes Jahr zu Weihnachten ist das TV-Programm gefüllt mit festlichen Klassikern, die einen in besinnliche Stimmung versetzten. Dazu gehört auch der Film "Der Grinch" mit Jim Carrey als fieser Weihnachtsdieb. An seiner Seite spielte damals auch Taylor Momsen, die mit ihrer niedlichen Art zum Star wurde.

"Der Grinch"-Star Taylor Momsen ist erwachsen

Allerdings hat sich die heute 28-Jährige ganz schön verändert. Im Gegensatz zu ihrer lustigen Aufmachung in "Der Grinch" ist ihr neuer Look ziemlich düster, wie sie auf Instagram zeigt.

Lange Zeit kannte man Taylor Momsen nur als das süße Mädchen aus dem bekannten Weihnachtsklassiker. Durch ihre Rolle in der Teenie-Serie "Gossip Girl" feierte sie als "Jenny Humphrey" weitere Erfolge.

Taylor Momsen heute: Musik statt Schauspiel

2011 hängte sie die Schauspielerei an den Nagel und kümmert sich seitdem um ihre Musikkarriere. Mit ihrer Alternative-Rock-Band "The Pretty Reckless" schlägt Taylor Momsen seitdem etwas härtere Töne an.

Als Sängerin der Band hat Taylor Momsen in den letzten Jahren drei Alben veröffentlicht. Im Gespräch mit " " sagte sie 2017 über die Beziehung zu ihren Musik-Kollegen: "Sie sind der Grund, wieso ich nie abgestürzt bin wie andere Teenie-Stars. Deswegen wollte ich immer in einer Band spielen, nicht solo auftreten. Ich wollte nie Elvis Presley sein – sondern Mitglied der Beatles."