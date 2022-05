Das ist der Karriereplan von Prinzessin Catharina-Amalia von Oranien

Prinzessin Catharina-Amalia, die zukünftige Königin der Niederlande, wird in diesem Jahr mit einem anspruchsvollen Studium an der Universität von Amsterdam beginnen.

Ihr Abitur hat Prinzessin Catharina-Amalia von Oranien (18), Kronprinzessin der Niederlande, mit Auszeichnung bestanden. Nach einem Jahr Pause, in dem die älteste Tochter von König Willem-Alexander (55) und Königin Máxima (51) viel reiste und diverse Praktika absolvierte, steht nun der weitere Karriereplan der zukünftigen Königin der Niederlande fest. , wird Prinzessin Amalia ab September dieses Jahres ein anspruchsvolles Studium in Amsterdam beginnen.

Sie hat sich demnach für den Bachelor-Studiengang Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft entschieden. Wichtig scheint dem niederländischen Königshaus zu sein, dass die Prinzessin keinerlei Royal-Bonus bei der Aufnahme genossen hat: "Das Studium hat ein Bewerbungs- und Auswahlverfahren, das die Prinzessin von Oranien im vergangenen Jahr komplett durchlaufen hat", heißt es in dem Instagram-Post. Ihre genaue Studienzeit wolle man privat halten.

Sie will auf eigenen Beinen stehen

Prinzessin Amalia wurde am 7. Dezember 2021 18 Jahre alt. Sie steht seit der Abdankung ihrer Großmutter Beatrix (84) vor rund zehn Jahren auf dem ersten Platz der niederländischen Thronfolge. Für Aufsehen sorgte sie im vergangenen Jahr , bis auf Weiteres auf rund 1,6 Millionen Euro pro Jahr zu verzichten, die ihr gesetzlich ab der Volljährigkeit zustehen würden. Diese Entscheidung hatte sie in einem Schreiben an Ministerpräsident Mark Rutte mitgeteilt.