Das hält Scarlett Johansson von Ex-Ehemann Ryan Reynolds

Schauspielerin Scarlett Johansson spricht nur sehr selten über ihren Ex-Ehemann Ryan Reynolds. Nun hat sie aber verraten, was sie von ihm hält.

Scarlett Johansson (38) hat verraten, was sie über ihren Ex-Ehemann Ryan Reynolds (46) denkt. Die Schauspielerin plaudert nur selten über ihre Ehe mit ihrem Kollegen. Die beiden waren von 2008 bis 2011 verheiratet. sprach Gastgeberin Gwyneth Paltrow (50) die "Black Widow"-Darstellerin nun aber auf ihre Ehen an.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Paltrow erklärte dabei, dass sie ganz vergessen habe, dass Johansson mal mit Ryan Reynolds verheiratet gewesen ist. Ihr Gast merkte an, dass sie auch "nicht sehr lange verheiratet waren". Als die Podcast-Moderatorin dann scherzte: "Wir lieben einen guten Ryan Reynolds im Haus", antworte Johansson: "Er ist ein guter Kerl."

Kurze Ehe

Scarlett Johansson und Ryan Reynolds gaben im Dezember 2010 nach zweijähriger Ehe ihre Trennung bekannt. Die Scheidung erfolge im Juli darauf. Die beiden Hollywood-Stars sprechen selten öffentlich über ihre Beziehung. : "Als ich zum ersten Mal geheiratet habe, war ich 23 Jahre alt." Und sie fügte hinzu: "Ich hatte nicht wirklich ein Verständnis von Ehe. Vielleicht, denke ich, habe ich es in gewisser Weise romantisiert."

Nach der Trennung heiratete der "Avengers"-Star 2014 den Journalisten Romain Dauriac. 2017 folgte die Scheidung des Paares, das eine gemeinsame achtjährige Tochter hat. Anschließend kam Johansson mit dem "Saturday Night Live"-Comedian Colin Jost (40) zusammen, und das Paar verlobte sich 2019. Sie heirateten 2020 in einer privaten Zeremonie im Haus der Schauspielerin in New York, und bekamen 2021 ihr erstes gemeinsames Kind, einen Sohn namens Cosmo.

Ryan Reynolds ist seit 2011 mit "Gossip Girl"-Star Blake Lively (35) liiert. Ein Jahr später gaben sie sich das Jawort. Die "Green Lantern"-Co-Stars haben vier Kinder: James (8), Inez (6), Betty (3) und ein zwei Monate altes Baby, dessen Name nicht bekannt ist.