Das hält Jennifer Aniston vom neuen "Sexiest Man Alive"

Jennifer Aniston hat ihrem Kollegen Paul Rudd zum "Sexiest Man Alive"-Titel gratuliert: "Wir haben das schon immer gewusst."

Jennifer Aniston bei einem Auftritt in Los Angeles.

Für Hollywood-Star Jennifer Aniston (52) war es wohl keine Überraschung, dass Paul Rudd (52) zum neuen "Sexiest Man Alive" gekürt wurde. Die Schauspielerin ist schon lange mit Rudd befreundet und . Dort schrieb sie: "Das macht mich so glücklich. Wir haben das IMMER gewusst, aber Paul Rudd ist offiziell @people's Sexiest Man Alive!" Dazu teilte sie ein Video von Rudds Fotoshooting.

Aniston postete zudem ein Bild, das sie mit Rudd beim Kuscheln zeigt. Es stammt aus der romantischen Komödie "Liebe in jeder Beziehung" (1998). Sie fügte hinzu: "Du alterst nicht, was seltsam ist. Aber wir lieben dich trotzdem." Die beiden Schauspieler standen auch für den Film "Wanderlust - Der Trip ihres Lebens" (2012) gemeinsam vor der Kamera. Außerdem war Rudd in den letzten beiden Staffeln von "Friends" dabei, er spielte Phoebes (Lisa Kudrow) Ehemann Mike Hannigan.