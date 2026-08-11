"Dahoam is Dahoam" gehört seit Jahren zu den beliebtesten Serien aus Bayern. Wie aufwendig die Arbeit an einer Produktion ist, die beinahe jeden Tag im TV läuft, wissen wohl nur die wenigsten Zuschauer. Die AZ durfte an einem Drehtag dabei sein.

Über 3500 Folgen wurden in den letzten 19 Jahren von dem Erfolgsformat "Dahoam is Dahoam" gedreht – und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Seit 2007 geht es im fiktiven Örtchen Lansing um die Irrungen und Wirrungen der Familien Kirchleitner, Brunner und Bamberger. Über die Jahre haben hunderte Darsteller in der beliebten, bayerischen Serie mitgespielt. Die AZ durfte einen Tag bei den Dreharbeiten dabei sein und hat ganz genau hinter die Kulissen geblickt.

Studios von "Dahoam is Dahoam": Hier steht das fiktive Dorf Lansing

An der Stadtgrenze von Dachau hat sich "Dahoam is Dahoam" auf einem ehemaligen Fabrikgelände über die Jahre eine ganz eigene Welt geschaffen. Mehrere Studios für Innenaufnahmen, Außenkulissen, Masken- und Kostümabteilung sind dort zu finden. Gedreht wird vor Ort von Dienstag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr. Funfact: Obwohl die Serie im fiktiven Lansing spielt, gibt es die Stadt auch in der Realität – und zwar im US-Bundesstaat Michigan.

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Bereits beim Betreten des "Dahoam is Dahoam"-Studiogeländes wird klar: Hier herrscht ein lockerer, fast schon familiärer Ton. Zuschauer können dort mit ihren Lieblingsschauspielern leicht ins Gespräch kommen, wie die AZ vor Ort beobachtet hat. So schlenderte etwa "Hubert Kirchleitner"-Darsteller Bernhard Ulrich direkt durch den Haupteingang und stand für einen kurzen Ratsch und Fotos mit Fans parat.

Dreharbeiten in Dachau: Die AZ war vor Ort dabei

Nur ein paar Meter weiter wurde währenddessen fleißig an den neuesten Folgen gewerkelt. Direkt vor "Mikes Radlwerkstatt" drehte Gitti Walbrun mit Harry Blank und Nils Kreutinger eine kurze Außenaufnahme. In der Serie wird dieser Moment nur wenige Sekunden zu sehen sein, doch die Dreharbeiten dafür dauerten über eine Stunde. Immer wieder mussten die Schauspieler die Aufnahme wiederholen, bis alles perfekt saß. Es folgte ein kurzer Umbau und alles startete von vorne, denn eine Szene braucht mehrere Blickwinkel.

Für eine kurze Szene sind über 20 Leute am Set von "Dahoam is Dahoam" im Einsatz. © Ben Sagmeister

Was man im TV nicht sieht: Während vor der Kamera drei Darsteller spielten, versammelten sich dahinter knapp 18 Personen aus Regie, Setaufnahmeleitung, Ton, Maske, Ausstattung und Beleuchtung. Zwischen den Aufnahmen war die Stimmung ausgelassen. Doch sobald der magische Satz "Achtung, Ruhe, wir drehen" ausgesprochen war, hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Während der Dreharbeiten braucht es absolute Stille von allen Mitarbeitern, die nicht vor der Kamera stehen – immerhin will man in der fertigen Folge keine Störgeräusche haben.

So wird der Dreh bei "Dahoam is Dahoam" geplant

Als die Szene im Kasten war, ging es für die drei Schauspieler direkt zum nächsten Set. Das Pensum für die "Dahoam is Dahoam"-Mitarbeiter ist hoch, denn pro Tag wird eine ganze Folge – etwa 28 Minuten – produziert. Zum Vergleich: Beim Film werden an einem Tag etwa ein bis zwei Minuten Material gedreht. Serien, vor allem Daily Soaps, müssen jedoch mehr liefern, immerhin laufen die Sendungen fast täglich im TV. Wie schafft man es, dabei nicht den Überblick zu verlieren?

Eine gute Vorbereitung ist bei Produktionen wie "Dahoam is Dahoam" überaus wichtig. "Wir sind bei 'Dahoam is Dahoam' für die komplette Drehplanung zuständig", erklärte Benjamin Lad der AZ. Der Aufnahmeleiter muss unter anderem vorplanen, wann welcher Schauspieler wo zu sein hat und wann welcher Regisseur welche Folge dreht. "Es gibt mehrere Versionen der Drehbücher. Die erste Version wird uns vorgelegt und wir checken dann, ob das durchführbar ist. Meine Anmerkungen gebe ich an die Autoren weiter. Die Drehbücher werden entsprechend angepasst, bis die Folge realisierbar ist. Die Drehpläne werden im Anschluss von uns erstellt."

Studios in Dachau: Hier entstehen die Innenaufnahmen

Die AZ durfte beim Setbesuch auch einen Blick in die Innenkulissen werfen. In drei Studios werden auf über 1400 Quadratmetern fast alle Innenaufnahmen gedreht – wie das Zuhause der Familie Kirchleitner. So luxuriös wie im TV schaut die Villa in echt nicht aus. Für eine gute Beleuchtung gibt es keine Zimmerdecken und die Räume haben für die Kamera lediglich zwei bis drei Wände. Treppen führen in den Kulissen meist ins Nichts, da die Sets aus produktionstechnischen Gründen nicht mehrstöckig gebaut werden.

Die Treppe in der Kirchleitner-Villa führt in Wirklichkeit ins Nichts. © Ben Sagmeister

Kulissen, in denen gerade nicht gedreht wird, müssen oft als Abstellfläche herhalten. Dort werden dann Requisiten, bewegliche Wände – sogenannte Rückaufsteller – und technisches Equipment kurzzeitig gelagert. Vor den Dreharbeiten müssen die Sets wieder schnell auf Vordermann gebracht werden.

So schaut eine Innenkulisse von "Dahoam is Dahoam" aus, wenn darin gerade nicht gedreht wird. © Ben Sagmeister

Block-Abfertigung bei "Dahoam is Dahoam"

Bevor die Dreharbeiten der neuen Folgen starten, wird die Produktion in Blöcke eingeteilt. "Ein Block besteht aus fünf Folgen", sagte TV-Regisseur Jochen Müller vor Ort der AZ. Wie kann man sich seine Arbeit am Set vorstellen? "Ich bekomme im Vorfeld fünf fertige Drehbücher, die vorab durch die Plotter und Dialogbuchautoren geschrieben und redaktionell abgenommen wurden. Dazu erhalte ich eine Reihe von Anmerkungen inhaltlicher Natur oder auch zur Machbarkeit, wir haben schließlich ein sehr enges Zeitkorsett. In der Regiesitzung wird das dann mit dem Team besprochen und Änderungen werden gegebenenfalls eingearbeitet. Parallel werden Maske, Kostüm und Ausstattung gebrieft. Zu Hause bearbeite ich die Drehbücher noch hinsichtlich ihrer bildlichen Umsetzung, was wir als Auflösung bezeichnen. Außerdem mache ich mir Notizen über bestimmte emotionale Anschlüsse – wir drehen ja nicht chronologisch. Und dann starten wir auch schon mit den Dreharbeiten."

Die Produktion eines Blocks mit fünf Folgen dauert in der Regel fünf Wochen. Zuerst startet die Vorbereitungswoche für Aufnahmeleitung und Regie. Für die Innen- und Außenaufnahmen wird pro Block jeweils eine Woche veranschlagt, gefolgt von einer Schnitt- und einer Tonmischungswoche. Am Ende werden die neuen Folgen durch den Bayerischen Rundfunk redaktionell abgenommen und müssen gegebenenfalls noch mal in die Nachbearbeitung.

Anita Eichhorn über Serien-Erfolg: "Mit ganz viel Herzblut gedreht"

Das tägliche Dreh-Pensum bei einer Daily Soap wie "Dahoam is Dahoam" ist hoch. Dennoch strahlen die Produktionsmitarbeiter und auch die Schauspieler am Set vor guter Laune. "Es ist eine Serie für die ganze Familie", betont Anita Eichhorn beim AZ-Besuch.

Anita Eichhorn mit "Dahoam is Dahoam"-Kollegin Silke Popp. © imago/Lindenthaler

Was für die "Tina Brenner"-Darstellerin das Geheimnis des Serien-Erfolgs ausmacht? "Es wird von allen Abteilungen mit ganz viel Herzblut gedreht", verrät Anita Eichhorn. Diese Leidenschaft bei allen Beteiligten ist vor Ort spürbar. Der Zusammenhalt und die Freude am Drehen machen die bayerische Serie so besonders. Für die AZ endete damit ein spannender Tag hinter den Kulissen von "Dahoam is Dahoam".