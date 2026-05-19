"Das ganze Geld ist weg": Andrea Kiewel reagiert schlagfertig auf provozierenden Schlager-Star

Am 17. Mai feierte Andrea Kiewel mit ihren Fans die große Schlagerparty im "ZDF-Fernsehgarten". Sänger Bernhard Brink musste die Bühne allerdings direkt wieder verlassen, Hansi Hinterseer hatte Probleme mit seinem Playback und Back-Influencerin Sally musste gar komplett abbrechen.

Am Sonntag feierte der "ZDF-Fernsehgarten" die erste große Schlagerparty des Jahres auf dem Mainzer Lerchenberg – mit dabei waren Größen wie Hansi Hinterseer (72), Maite Kelly (46) und Bernhard Brink (74). Für Brink wurde der Auftritt dabei gleich doppelt besonders: Der Sänger feierte live in der Sendung seinen 74. Geburtstag. Doch bevor Moderatorin Andrea Kiewel (60) ihn offiziell ankündigen konnte, platzte Brink versehentlich zu früh ins Bild. Als Kiwi ihr Publikum gerade noch die größten ESC-Hits erraten ließ, stand der Sänger plötzlich schon auf der Bühne.

Bernhard Brink steht zu früh auf der "Fernsehgarten"-Bühne

"Hier steht ja schon das Geburtstagskind. Du darfst noch gar nicht hier sein", begrüßte Kiwi ihren Gast überrascht. "Keiner hat ihn gesehen", lenkte sie ihr Publikum ab und schob den Sänger sanft aus dem Bild. Nach dem Spiel folgte schließlich die offizielle Begrüßung – inklusive Geburtstagsständchen.

"Wir sehen beide aus wie Versicherungsvertreter", amüsierte sich Kiwi und spielte damit auf die blauen Zweiteiler an, die sie trugen. Dabei erinnerte sie sich auch an ihre erste gemeinsame TV-Begegnung. "Wir haben uns bei einer VOX-Show kennengelernt. Die gibt es wahrscheinlich schon gar nicht mehr", überlegte Kiwi laut. Brink konnte sich besser erinnern: "Das perfekte Dinner!"

Andrea Kiewel musste Bernhard Brink spontan aus dem Bild schicken. © Screenshot ZDF

Brink stichelt gegen ZDF: "Das ganze Geld bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ist weg"

Da fiel auch bei Kiwi der Groschen: "Das Essen war fürchterlich, aber Bernhard ist ein wunderbarer Gastgeber." Zur Feier des Tages überreichte sie ihm einen XXS-Geburtstagskuchen in Form eines kleinen Muffins mit brennender Kerze. "Das ganze Geld bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ist weg", stichelte Brink provozierend– woraufhin Kiwi schmunzelnd konterte: "Das ist alles Blattgold." Ganz schön schlagfertig!

Kiwi hat ein "Date" im "Fernsehgarten"

Neben ausgelassener Schlagerstimmung gab es auf dem Mainzer Lerchenberg auch noch eine kurze Benimm-Stunde. Knigge-Trainerin Nicole Schlepphorst erklärte, worauf es bei einem Date im Restaurant ankommt. Kiwi stellte sich die Situation gleich bildlich vor: "Ich habe ein Date, eine Verabredung." Darf ein Handy auf dem Tisch liegen? Nur wenn ein wichtiger Anruf erwartet wird, so die Expertin. Und dann fragte die Moderatorin: Darf man zuerst ins Lokal reingehen, wenn sich der andere verspätet? "Ich würde warten", empfahl die Expertin. Immerhin bei der Rechnung sei man heute flexibel – am besten spreche man vorher ab, ob geteilt wird.

Andrea Kiewel ließ sich von Knigge-Trainierin Nicole Schlepphorst erklären, worauf es bei einem perfekten Restaurant-Date ankommt. © Screenshot ZDF

Andrea Kiewel rüffelt Zuschauer: "Du blamierst deine Eltern!"

Weniger planbar verlief dagegen das ESC-Spiel mit Zuschauer Tobias aus Mainz. Der junge Mann aus dem Publikum spielte mit Kiwi das ESC-Spiel und erntete vorab einen Rüffel von der "Fernsehgarten"-Moderatorin: "Du bist doch viel zu jung für den ESC. Wehe, große Klappe, nichts dahinter. Du blamierst auch deine Eltern!" Blamiert hat er sich am Ende nicht – stattdessen gab’s eine "Fernsehgarten"-Tasse als Preis für den erkannten Song von Katja Ebstein – "Theater" aus dem Jahr 1980.

Live-Stream muss wegen Ton-Problemen abgebrochen werden

Beim Buchteln-Backen mit YouTube-Star Sally Özcan (37) kam es anschließend zu einer kleinen Technik-Panne. Die Influencerin streamte den Auftritt parallel auf Instagram, sodass möglichst viele Follower live mitbacken konnten. Doch die Ton-Probleme erschwerten den Zuschauern das Mitverfolgen auf Instagram.

"Der Ton ist schlecht", stellte Sally frustriert fest. Und ergänzte: "Natürlich ist der schlecht, ich habe mein Mikro vergessen. Live eben!" Die Schürze hatte die erfolgreiche YouTuberin ebenfalls vergessen anzulegen. "Was ist denn heute los", seufzte Sally irritiert.

YouTuberin Sally Özcan backte im "ZDF-Fernsehgarten" österreichische Buchteln. © Screenshot ZDF

Wenig später musste der Stream dann sogar ganz abgebrochen werden. "Ich glaube, wir haben momentan ein bisschen WLAN-Probleme", offenbarte Sally. "Kann keiner etwas dafür", winkte Kiwi ab. Sally versprach ihren Fans immerhin, das Rezept später noch als Reel online zu stellen.

Hier stimmt etwas nicht: Playback-Panne bei Hansi Hinterseer

Für Aufsehen sorgte außerdem Schlagerstar Hansi Hinterseer, der seinen Song "Herzen wollen nur das Eine" als Werbung für sein neues Album präsentierte. Den Text von seinem neuen Hit hatte der 72-Jährige zuvor offenbar nicht besonders gut einstudiert – die Lippenbewegungen passten nur selten zum Text.

Hansi Hinterseer patzte beim Playback im "ZDF-Fernsehgarten". © Screenshot ZDF

Hinterseer nahm die kleinen Patzer jedoch souverän und überspielte sie charmant mit einem Dauerlächeln. Nächsten Sonntag dürfen sich die "Fernsehgarten"-Fans dann auf das große "Koch-Battle" freuen. Für musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem Johnny Logan, Sonia Liebing, Joey Heindle und Dark Tenor feat. Patricia Kelly.