"Das Boot"-Star Ralf Richter ist tot

Der berühmte deutsche Schauspieler Ralf Richter ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Dies bestätigt sein Sohn in den Sozialen Medien.

Der Schauspieler und Musiker Ralf Richter ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Dies bestätigte sein Sohn, Maxwell Richter (44), bei Instagram.

"Für uns ist gerade eine Welt stehen geblieben. Für viele von euch war er Schauspieler, Kultfigur und ein Gesicht, das Menschen über viele Jahre begleitet hat. Für uns war er vor allem eines: unser Vater. Wir können im Moment kaum Worte dafür finden, was sein Tod für unsere Familie bedeutet", ist in dem Posting zu lesen.

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Richter litt an COPD und Herzunterfunktion

"Meinem Vater ging es seit Längerem gesundheitlich sehr schlecht. Er litt an COPD und einer Herzunterfunktion. Eine Vene zum Herzen hat nicht mehr richtig gearbeitet", verriet der 44-Jährige der BILD. "Deshalb war er schon vor ein paar Monaten in der Klinik. Danach hat er weiter abgebaut."

Weitere Informationen über den genauen Todeszeitpunkt des beliebten Schauspielers gibt der Sohn bislang nicht und bittet darum, die Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren und zunächst von direkten Presseanfragen an die Familie abzusehen.

Ralf Richter spielte in bekannten Filmen wie "Das Boot", dem "Tatort" und "Bang Boom Bang – Ein todsicheres Ding" mit.