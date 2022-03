Darum legt Sandra Bullock eine Schauspielpause ein

Seit Jahrzehnten gehört Sandra Bullock zur ersten Riege Hollywoods. Doch vorerst kehrt sie der Traumfabrik den Rücken. Sie weiß noch nicht genau, wann sie zurückkehren möchte.

In den vergangenen Jahrzehnten war Sandra Bullock (57) in Blockbustern wie "Gravity", dem Netflix-Hit "Bird Box" und in vielen weiteren Produktionen zu sehen. Vorerst möchte die Schauspielerin nun jedoch eine Pause einlegen und nicht mehr vor die Kamera treten, .

Sie habe erklärt, dass sie noch nicht wisse, wie lange sie nicht mehr drehen wolle. Derzeit müsse sie sich aber an dem Ort aufhalten, "der mich am glücklichsten macht". Und das sei in ihrem Zuhause bei ihren Kindern Louis und Laila. "Ich nehme meinen Job sehr ernst, wenn ich auf der Arbeit bin", meint Bullock weiter. Dann stehe sie 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche dafür bereit. Sie wolle aber lieber für eine Weile "24/7 bei meinen Babys und meiner Familie" sein.

Mehrere Jahre nicht vor der Kamera?

Auch auf dem South by Southwest habe die 57-Jährige kürzlich über diesen Schritt gesprochen, . Während einer Fragerunde habe sie dort angedeutet, dass die Pause auch mehrere Jahre dauern könnte. So wolle sie zwar auch wieder als Produzentin aktiv werden, aber vermutlich erst, wenn ihre Kinder 16- oder 17-jährige Teenager seien. Die beiden kamen 2010 und 2012 zur Welt.

Zuvor können ihre Fans die Schauspielerin aber noch unter anderem an der Seite von Channing Tatum (41) und Daniel Radcliffe (32) in "The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" sehen. Das Abenteuer kommt am 21. April in die deutschen Kinos. Und auch in "Bullet Train" mit Brad Pitt (58), der im Sommer starten soll, hat Bullock eine Rolle.