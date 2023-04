Darum fehlte Sofia Richies Bruder Miles auf ihrer Hochzeit

Das Rätsel um Sofia Richies unauffindbaren Bruder Miles bei ihrer Hochzeit ist geklärt. Ein Familienstreit war nicht der Grund für seine Abwesenheit.

Auf der Traumhochzeit von Lionel Richies (73) Tochter Sofia (24) mit Musikproduzent Elliot Grainge (30) versammelte sich am vergangenen Wochenende ein wahres Star-Ensemble in Frankreich. Eine Person suchte man auf den Aufnahmen von der Trauung jedoch vergebens: Sofia Richies Bruder Miles Brockman Richie (28). Mitunter wurde schon gerätselt, ob womöglich ein Familienstreit dazu geführt haben könnte, dass die wichtige Person im Leben des Models abwesend war. , wesentlich pragmatischeren Grund für Miles' Abstinenz in Erfahrung gebracht haben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Demnach habe sich der 28-Jährige kurz vor der Hochzeit nicht wohlgefühlt und daraufhin einen Corona-Test gemacht - der fiel positiv aus. Dies habe ein Sprecher der beiden Geschwister gegenüber "TMZ" jetzt verraten und betont, wie gerne Sofia ihren älteren Bruder bei diesem bedeutsamen Anlass dabei gehabt hätte.

Auch Cameron Diaz weilte vor Ort

Bilder von der Zeremonie, die unter anderem , zeigten die namhaften Gäste und vor allem die strahlende Braut in ihrem maßgeschneiderten Hochzeitskleid von Chanel. Auch ein besonderer Moment am vergangenen Samstag wurde eingefangen: Die Braut, die von ihrem Vater eine Treppe hinab und vor den Traualtar geführt wird.

Zu den Beiwohnenden zählten unter anderem Sofias Adoptiv-Schwester Nicole Richie (41) nebst Ehemann Joel Madden (44), Cameron Diaz (50), die mit Maddens Zwillingsbruder Benji Madden (44) verheiratet ist, sowie Millionenerbin Paris Hilton (42) und deren Mann Carter Reum (42).

Sofia Richie und Elliot Grainge hatten im April 2021 ihre Liebe offiziell gemacht, ein Jahr später bat der Gründer des Plattenlabels 10K Projects um ihre Hand an. Anfang dieses Monats hatte Richie bekannt gegeben, kurz vor der Hochzeit zum Judentum und somit zur Religion ihres jetzigen Ehepartners konvertiert zu sein.