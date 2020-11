Daran verstarb "Bond"-Schauspieler Sean Connery

Vor knapp einem Monat ist "Bond"-Superstar Sean Connery mit 90 Jahren gestorben. Das sollen die genauen Umstände gewesen sein.

Sean Connery machte sich in den vergangenen Jahren rar - hier ist er im Jahr 2007 zu sehen

Carrie-nelson/Imagecollect.com Sean Connery machte sich in den vergangenen Jahren rar - hier ist er im Jahr 2007 zu sehen

Mit Sean Connery verstarb am 31. Oktober 2020 der erste und für viele Fans einzig wahre -Darsteller im Alter von 90 Jahren. will inzwischen über die Sterbeurkunde der schottischen Schauspiellegende die genauen Umstände des Todes in Erfahrung gebracht haben.

Demnach sei Connery an "Respiratory Failure" gestorben, also Lungenversagen. Es sei die Folge der Kombination aus einer Lungenentzündung, seinem hohen Alter sowie sogenanntem Vorhofflimmern, einer Herzkrankheit, die zu einem unregelmäßigen und erhöhten Puls führt, gewesen. Als Ort sind auf dem Schreiben, von dem "TMZ" eine Kopie verlinkt hat, die Bahamas aufgelistet. Bei der Zeile "Beruf" wird Connery zum Zeitpunkt des Todes als "Schauspieler im Ruhestand" bezeichnet.