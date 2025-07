Danny DeVito verkündet die Hochzeit seiner ältesten Tochter

Lucy DeVito, die ebenfalls als Schauspielerin bekannt ist, hat heimlich geheiratet. Danny DeVito schwärmte nun von dem aufwühlenden Tag.

Das treibt auch einem gestandenen Hollywood-Star die Tränen in die Augen: Die älteste Tochter von Schauspieler Danny DeVito (80) und Rhea Perlman (77) zählt nun einen weiteren Mann in ihrem Leben offiziell zu ihrer Familie: Sie hat den Bund fürs Leben geschlossen.

Die 42-jährige Lucy DeVito, ebenfalls Schauspielerin und bekannt aus "The Marvelous Mrs. Maisel", hat bereits am 28. Juni ihren Partner geheiratet.

Bei der Feier zum 20-jährigen Jubiläum der Sitcom "It's Always Sunny in Philadelphia" schwärmte der Komödiant im Gespräch mit dem von der Hochzeit: "Es war großartig. Es war unglaublich, wunderbar. Wir hatten einfach eine gute Zeit. Du hältst die Rede und die ganze Sache... Es war sehr emotional und wirklich cool."

Über den frisch gebackenen Ehemann der Schauspieler-Tochter ist nichts bekannt. Er zieht es vor, sich aus dem Rampenlicht herauszuhalten. Seine Identität bleibt dementsprechend privat. Aber Danny DeVito stellt über die Wahl seines Schwiegersohnes fest: "Sie sind sehr glücklich."

Hochzeit nach dem Babyglück

Im Februar 2024 wurde die Schwangerschaft von Lucy DeVito publik. Sie zeigte ihren Babybauch auf dem roten Teppich der SAG Awards 2024. Der geborene Junge namens Carmine ist das zweite Enkelkind von Danny DeVito und "Cheers"-Kultstar Rhea Perlman. Nach der Ankunft ihrer ersten Enkeltochter schwärmte Perlman 2023 im Podcast : "Alle haben gesagt, dass es dein Leben verändern wird, wenn du ein Enkelkind bekommst, und das tut es auch." Sie empfinde ein tiefes Gefühl der Liebe, wie sie es auch bei der Geburt ihrer eigenen drei Kinder gespürt habe.

Perlman und der "Twins"-Leinwandzwilling von Arnold Schwarzenegger heirateten 1982 nach neun Jahren Beziehung. Im Oktober 2012 trennte sich das Paar nach 30 Jahren Ehe. Im März 2013 kam es zwar zur Versöhnung, jedoch zerbrach die Ehe vier Jahre später endgültig. Sie haben neben Lucy zwei weitere gemeinsame Kinder.