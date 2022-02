Danni Büchner ist wieder Single: Alles aus mit Sohel

Reality-TV-Star Danni Büchner ist wieder Single. Das ungewöhnliche Liebes-Aus mit ihrem "Goodbye Deutschland"-Kollegen bestätigte sie in einer TV-Sendung.

Diese Beziehung war nur von kurzer Dauer: Danni Büchner (43) und Sohel Abdoulkhanzadeh gehen wieder getrennte Wege. Das bestätigte der "Goodbye Deutschland"-Star (VOX) am Montagabend "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" (RTL).

"Ich bin traurig und will für die Zukunft gucken, dass ich einen soliden, ehrlichen, aufmerksamen Mann finde, der nichts mit der Öffentlichkeit zu tun hat und keinen Wert auf Social Media legt", so Büchner in der Show. Weiter sagte sie: "Wir waren in einer Kennenlernphase, manchmal entwickeln sich Dinge durch äußere Umstände in eine andere Richtung."

Danni Büchner und Sohel: Trennung via WhatsApp

Das Beziehungs-Aus verlief offenbar unglücklich, ihr Ex hatte per "WhatsApp" mit ihr Schluss gemacht, wie sie sagte. Die fünffache Mutter sprach von "Enttäuschung" und fügte hinzu: "Es ärgert mich. Wenn man im Job ist, den wir machen, ist es schlimm, wenn Leute zuerst über etwas reden oder Storys machen." Dennoch: "Ich war und werde auch nicht die Person, die öffentlich irgendwelche Schlammschlachten macht." Ob es ihm um "Fame und Follower" ging, wollte Gastgeberin Angela Finger-Erben (41) wissen. Darauf Büchner: "Vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber mir gibt es natürlich das Gefühl".

Danni Büchner hatte ihre Beziehung zu dem "Goodbye Deutschland"-Kollegen, über die schon länger spekuliert worden war, erst vor wenigen Tagen offiziell bestätigt.

Große Liebe mit dem "Goodbye Deutschland"-Kultauswanderer

Bekannt wurde Danni Büchner, nachdem sie "Goodbye Deutschland"-Kultauswanderer Jens Büchner (1969-2018) im Jahr 2015 kennengelernt hatte. Ihre gemeinsamen Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya kamen 2016 auf die Welt. Im Jahr 2017 gaben sie sich das Jawort und waren bis zum Tod von Jens im November 2018 verheiratet. Danni brachte drei Kinder - Joelina, Volkan und Jada - mit in die Ehe.