"Danke, dass es dich gibt": Melanie Müller zeigt ihr neues Liebesglück

Ballermann-Sängerin Melanie Müller zeigt sich nach der Trennung von Mike Blümer verliebt mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Die beiden kennen sich schon viele Jahre, verriet sie der "Bild"-Zeitung.

"Wahre Liebe erkennt man in den Zeiten, in denen man zu schwach ist, sich selbst zu lieben", schreibt Melanie Müller bei Instagram. (Archivbild)

Erst vor wenigen Tagen hatte sie im Gespräch mit RTL das Geheimnis gelüftet und stolz berichtet, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gebe - jetzt hat Melanie Müller ihr Liebesglück mit einem emotionalen Instragram-Post publik gemacht.

Melanie Müller frisch verleibt: Andreas ist Immobilienmakler

"Wahre Liebe erkennt man in den Zeiten, in denen man zu schwach ist, sich selbst zu lieben. Danke das (sic!) es Dich gibt!", schreibt die zweifache Mutter zu dem Foto, das das Paar bei strahlendem Sonnenschein unter Palmen zeigt.

Jetzt schmust der Ballermann-Star auf Instragram mit dem Neuen - und verlinkt ihn auch gleich ganz mutig. Andreas Kunz (@akunzuk) soll Immobilienmakler sein und aus Leipzig stammen, berichten "Promiflash" und "Bild"-Zeitung.

Instragam-Follower warnen Melanie vor allzu großer Euphorie

Auch wenn einige ihrer Follower durchaus skeptisch sind und die Schlagersängerin davor warnen, "nach so kurzer Zeit" gleich von wahrer Liebe zu sprechen - das Glück sei der 33-Jährigen von Herzen gegönnt.

Schließlich klagte sie bei "Promi Big Brother" über heftige Eheprobleme mit Mann Mike Blümer (56). Versuche, die Beziehung zu retten, scheiterten. Scheidung inklusive Schlammschlacht läuft.

Melanie Müller: "Er gibt mir das, was mir Mike jahrelang nicht gegeben hat"

Die Dschungelkönigin 2014 strahlt wieder - mit einem neuen Mann an ihrer Seite! Der ist übrigens schon länger in Melanies Leben, wie sie der "Bild"-Zeitung verraten hat: "Wir kennen uns seit 17 Jahren, haben schon zusammen Geburtstage und Weihnachten gefeiert, auch Kurzurlaub gemacht."

Nach der Trennung von Noch-Mann Mike sei Andreas Kunz sehr für sie da gewesen. Nur zwei Monate nach der Trennung von ihrem Ex soll Kunz mit in ihren Bahnhof im Leipziger Norden gezogen sein. Melanie Müller: "Er gibt mir das, was mir Mike jahrelang nicht gegeben hat. Sicherheit, Rückhalt, Vertrauen, Zuverlässigkeit."