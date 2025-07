Dank "Jurassic World": Scarlett Johansson wird lukrativster Filmstar

"Jurassic World: Die Wiedergeburt" katapultiert Hauptdarstellerin Scarlett Johansson an die Spitze der lukrativsten Filmstars. So viel wie sie spielte kein Kollege ein. Den Rekord brachte ihr neben dem Dino-Spektakel vor allem eine Rolle ein.

"Jurassic World: Die Wiedergeburt" spielte an seinem Startwochenende 318,3 Millionen US-Dollar ein - dem Unabhängigkeitstag in den USA sei Dank. Dieser Erfolg hat einen historischen Nebeneffekt: Hauptdarstellerin Scarlett Johansson (40) ist nun der erfolgreichste Filmstar überhaupt. Kein anderer Schauspieler oder keine Schauspielerin spielte weltweit so viel Geld ein wie sie. Dies rechnete vor, das sich auf Statistiken im Filmbusiness spezialisiert hat.

Filme mit Scarlett Johansson setzten laut "The Numbers" inflationsbereinigt 14,615 Milliarden Dollar um. Damit überholte sie Samuel L. Jackson (76), der das Ranking bisher mit 14,605 Milliarden anführte. Robert Downey Jr. (60) folgt mit 14,315 Milliarden Dollar. Die Top fünf komplettieren Zoe Saldaña (47) und Chris Pratt (46).

Marvel Cinematic Universe als Hitgarant

Was haben diese fünf Darsteller gemeinsam? Richtig: Sie gehören zum Marvel Cinematic Universe. Scarlett Johansson verkörperte im MCU in etlichen Filmen Natasha Romanoff alias Black Widow. Sieben ihrer zehn erfolgreichsten Filme spielen im Marvel-Kosmos. Dazu kommen noch Sprechrollen in "The Jungle Book" und "Sing". Der einzige nicht-animierte Film, der nicht im MCU spielt, ist "Lucy" auf Rang zehn.

Die Liste, die Johansson jetzt anführt, bezieht sich übrigens nur auf Hauptrollen. Bei Nebenrollen führt laut "The Numbers" Warwick Davis (55). Der Brite hatte unter anderem sowohl in der "Star Wars"-Reihe als auch bei den "Harry Potter"-Filmen kleinere Parts.