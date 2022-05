Dank Fans: Harry Styles hat seinen Gucci-Ring zurück

Während seiner Coachella-Performance verlor Harry Styles einen wertvollen Gucci-Ring. Dank seiner Fans ist das Schmuckstück nun aber wieder in seinem Besitz.

Harry Styles (28) hat seinen Gucci-Ring wieder! Der Sänger war Ende April Headliner des Coachella-Festivals in den USA und heizte seinen Fans dort richtig ein. Bei seiner energiegeladenen Performance verlor der Musiker jedoch einen seiner vielen Ringe - ein Schmuckstück aus dem Hause Gucci im Wert von ungefähr 320 Euro. Nachdem Fans wochenlang versucht hatten, den Ring zurückzugeben, ist er nun wieder bei seinem eigentlichen Besitzer angekommen.

Das geht zumindest aus hervor. Der "As It Was"-Interpret teilte ein Foto des Rings, der wie ein Löwenkopf aussieht, und schrieb dazu: "Er ist zurückgekehrt. Dankeschön." Der Dank gebührt seinen Fans, die zuvor ins Leben gerufen hatten, um den Ring wieder nach Hause zu bringen.

Harry Styles tourt durch Europa

Im Juni startet Harry Styles den europäischen Teil seiner "Love On Tour". Dabei macht er auch in München, Berlin und Köln Halt. Am 20. Mai soll das dritte Studioalbum des One-Direction-Mitglieds erscheinen - "Harry's House".