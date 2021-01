Daniele Negroni rastet in TV-Show komplett aus: Notarzt muss anrücken

Mit seinem Auftritt in "#Couple Challenge" hat sich Sänger Daniele Negroni keinen Gefallen getan. Nach einem Ausraster muss sogar der Notarzt anrücken. Im Nachhinein zeigt sich der ehemalige Dschungelcamper reumütig.

Daniele Negroni ist in der TVNOW-Show "#Couple Challenge" ausgeflippt und hat in den Kulissen randaliert.

Daniele Negroni wurde 2012 durch seine Teilnahme bei DSDS bekannt. Seitdem ist er immer wieder in verschiedenen Reality-Formaten zu sehen. Sein neuester Auftritt im Trash-TV sorgt für Entsetzen bei den Zuschauern und einen Notarzteinsatz.

Daniele Negroni verletzt sich in TV-Show an der Hand

Mit seiner Freundin Laura kämpft er in "#Couple Challenge" (RTL/TVNow) gegen weitere Promi-Paare wie Melody Hase und Xenia von Sachsen um den Gewinn von maximal 100.000 Euro. Bei so einer Geldsumme können schon mal die Nerven blank liegen, wie Daniele mit späterem Bedauern feststellen muss.

In der siebten Folge legt er sich bei einem Pärchen-Spiel derart ins Zeug, dass er sich mit einem Hammer auf die eigene Hand schlägt. "Ich glaub, ich hab mir einen Finger gebrochen", vermutet Daniele nach der unüberlegten Aktion. Die Mühe war allerdings vergebens, denn das gegnerische Team kann das Spiel für sich entscheiden.

Ex-DSDS-Star flippt aus: "Du bist ein Ars***och"

Was dann folgt, kann man fast als schon als Tiefpunkt in der mäßig erfolgreichen Karriere des Sängers bezeichnen. Er rastet komplett aus, tritt gegen die Kulissen der Show und schreit: "Ihr könnt mich am Arsch lecken! [...] Wollt ihr mich verarschen?" Auch die anderen Kandidaten, die nicht beim Spiel dabei waren, bekommen das Gebrüll von Daniele Negroni mit und sind schockiert. Von dem ehemaligen DSDS-Kandidaten sind Sätze zu hören wie "Du bist ein Ars***och" und "verpiss dich". Ob das an Produktionsmitarbeiter der Show oder andere Promi-Kandidaten gerichtet ist, wird nicht gezeigt.

Letztendlich muss ein Notarzt anrücken und den verletzten Daniele Negroni ins Krankenhaus bringen. Damit ist seine Teilnahme an der Show, die auf dem Streaming-Dienst TVNow ausgestrahlt wird, beendet.

Daniele Negroni entschuldigt sich bei Fans für aggressives Verhalten

Auch seine Fans sind vom aggressiven Verhalten des Sängers erschrocken. Auf Instagram hinterlassen sie Kommentare wie "asoziales Verhalten", "such dir Hilfe" und "Kampfzwerg ". Daniele Negroni selbst bereut sein Auftreten in der Show und entschuldigt sich bei seinen Followern sogar dafür: "Mein Verhalten bei Couple Challenge war wirklich richtig Sch****. Ich kann mich dafür nur entschuldigen und es versuchen, in Zukunft besser zu machen."

Carsten Stahl will Daniele Negroni helfen

Er scheint es mit seinem Versprechen sogar ernst zu meinen und sucht sich professionelle Hilfe. Mit dem TV-Star Carsten Stahl hat Daniele über seine Aggressionsprobleme gesprochen und die Sitzung sogar . Der Gewaltpräventionsexperte sieht diese Einsicht schon mal als ersten und wichtigen Schritt und sagt: "Wenn man sich wie ein Ars***och verhält, muss man auch zugeben, da hab ich mich wie eins verhalten." Die beiden wollen in den kommenden Wochen gemeinsam an Danieles Problemen arbeiten.