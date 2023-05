Daniel Day-Lewis: Seltener Ausflug zurück in die Öffentlichkeit

Der dreifache Oscarpreisträger Daniel Day-Lewis wurde rund sechs Jahre nach seinem Abschied aus Hollywood mal wieder in der Öffentlichkeit gesichtet.

Ein höchst seltener Anblick hat sich Passanten geboten, die sich unlängst zum richtigen Zeitpunkt am richten Ort in New York City befanden. Zum ersten Mal seit Jahren wurde der dreifache Oscarpreisträger Daniel Day-Lewis (66), der 2017 seinen Hollywood-Ruhestand mitteilte, wieder in der Öffentlichkeit gesichtet. .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Day-Lewis verbirgt sein Gesicht auf den Aufnahmen unter einem bunten Basecap und hinter einer Sonnenbrille. Den Gang zum Frisör trat der einstige Star seit dem Abschied von der Leinwand offenbar nicht mehr allzu häufig an, eine lange graue Mähne ragt unter der Schirmmütze hervor. Ein eindeutiges Indiz, dass es sich bei dem Mann wirklich um den echten Day-Lewis handelte: Seinem berühmt-berüchtigten Klapphandy, das schon vor Jahren für Aufsehen und Belustigung sorgte, hält er offenbar noch immer die Treue.

Apropos Treue: Weitere Fotos zeigen den 66-Jährigen Hand in Hand mit seiner langjährigen Ehefrau Rebecca Miller (60), mit der er seit 1996 verheiratet ist und zwei gemeinsame Söhne hat. Gemeinsam teilen sie sich ihre Zeit laut des Berichts zwischen ihren Wohnsitzen in Annamoe in Irland und New York City in den USA auf. Bis zu dieser Woche hatte es der Star aber weitestgehend zu vermeiden gewusst, auf offener Straße ausfindig gemacht zu werden.

Abgeschiedenheit statt Rampenlicht

Im Juni 2017 hatte der Hollywood-Star über seine Sprecherin , dass das Ende seiner einzigartigen Karriere gekommen sei: "Daniel Day-Lewis wird nicht mehr als Schauspieler arbeiten. Er ist allen Weggefährten und dem Publikum über die Jahre unendlich dankbar. Dies ist eine private Entscheidung und weder er noch sein Management werden dazu weitere Auskünfte geben."

Fast sechs Jahre später hat sich entgegen der Hoffnung seiner Fans daran nichts geändert. Zu vermissen scheint Day-Lewis das Rampenlicht jedenfalls nach wie vor noch nicht. Sein letzter Film war das Drama "Der seidene Faden" von Paul Thomas Anderson (52), das Anfang 2018 in Deutschland ins Kino gekommen war.