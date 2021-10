Daniel Craig enthüllt Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

Kurz vor dem US-Kinostart von "Keine Zeit zu sterben" wurde James-Bond-Darsteller Daniel Craig mit seinem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt.

Zwei Tage bevor sein letzter James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" in die US-Kinos kommt, wurde der britische Schauspieler Daniel Craig (53) mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Im Beisein von Bond-Bösewicht-Darsteller Rami Malek (40) wurde die Bodenplakette am Mittwoch (6. Oktober) in Los Angeles enthüllt.

war bereits zuvor bekannt gegeben worden, dass der scheidende 007-Star mit dem Stern Nummer 2.704 geehrt wird. Zu den Laudatoren für die Zeremonie gehörten neben Malek auch die "Bond"-Macher Michael G. Wilson (79) und Barbara Broccoli (61).

"Eine britische Kulturikone"

Zur Begründung für die Ehrung heißt es unter anderem: "Daniel Craig ist eine britische Kulturikone, ebenso wie James Bond, jener Mann, den er in fünf 007-Filmen dargestellt hat." Man sei begeistert, den Stern neben einem anderen Bond-Darsteller platzieren zu können: Roger Moore (1927-2017).

Der letzte Bond-Film mit Craig, "Keine Zeit zu sterben", feierte Ende September in London Premiere und läuft seit dem 30. September in Deutschland. Der US-Start erfolgt am 8. Oktober.