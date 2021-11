Daniel Baldwin über "Rust"-Drama: "Mein Bruder Alec ist Sündenbock"

Daniel Baldwin hat sich ausführlich zur "Rust"-Tragödie geäußert. Sein Bruder Alec würde nach dem tödlichen Schuss nun zum Sündenbock gemacht.

Daniel Baldwin (r.) nimmt seinen Bruder Alec öffentlich in Schutz.

Der Schauspieler Alec Baldwin (63) wird aufgrund seiner politischen Ansichten zum Sündenbock in der "Rust"-Tragödie gemacht. Das ist zumindest die Meinung seines Bruders Daniel Baldwin (61), der in der Radioshow "The Domenick Nati Show" ausführlich Stellung nahm. Er empfehle jetzt seinem Bruder, die Schuld des tödlichen Vorfalls nicht auf sich zu nehmen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Alec sei "der große Star mit unverblümter politischer Meinung", was ihn zu einem leichten Ziel mache. Auch die Tatsache, dass er sich für unterschiedliche Wohltätigkeitsorganisationen einsetze, sei für seine Gegner ein gefundenes Fressen, den Star "sensationslüsternd" zu verfolgen. Die Leute, die seinen Bruder nicht mögen, würden die derzeitige Situation nun ausnutzen: "Er ist eine Zielscheibe."

Hat sich Alec Baldwin strafbar gemacht?

Seit vielen Jahren macht Alec Baldwin keinen Hehl um seine politische Gesinnung. Während der Präsidentschaft von Donald Trump (75) gipfelte seine Abneigung in der überspitzten Darstellung Trumps im Rahmen der Comedy-Show "Saturday Night Live". Donald Trump Jr. (43), der Sohn des Ex-Präsidenten, twitterte kurz nach der Tragödie ein T-Shirt mit der Aufschrift: "Nicht Waffen töten Menschen, Alec Baldwin tötet Menschen."

Alec Baldwin erschoss während der Dreharbeiten des Westerns "Rust" aus Versehen die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979-2021). Zuvor wurde ihm eine Requisitenwaffe mit dem Hinweis übergeben, diese sei nicht geladen. Ob er selbst, der Regie-Assistent und/oder die zuständige Waffenmeisterin sich in irgendeiner Weise strafbar gemacht haben, ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen. Baldwin könnte möglichweise auch als einer der zuständigen "Rust"-Produzenten gerichtlich belangt werden, wenn nachgewiesen wird, dass Sicherheitsstandards am Set nicht eingehalten worden sind.