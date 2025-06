Daniel Aminati: Gemeinsamer TV-Auftritt mit krebskranker Ehefrau

Daniel Aminati und seine an Hautkrebs erkrankte Ehefrau Patrice sind gemeinsam bei "Immer wieder sonntags" aufgetreten. Sie begleitete ihn am Klavier, während er seinen Song "Komplizin" sang.

Der TV-Moderator Daniel Aminati (51) war am Sonntag gemeinsam mit seiner Ehefrau Patrice (30) bei der Show "Immer wieder sonntags" zu sehen. Aminati sang seinen Song "Komplizin", während sie ihn am Klavier begleitete. Der Auftritt im Europa-Park Rust fand trotz ihrer schweren Erkrankung statt.

Das Ehepaar ist seit April 2022 verheiratet, im August 2022 wurde ihre gemeinsame Tochter Charly geboren. Sieben Monate später erhielt Patrice Aminati die Diagnose schwarzer Hautkrebs. befindet sie sich mittlerweile in palliativer Behandlung.

"Ich bin jung, habe mein Leben noch vor mir", sagte Patrice kürzlich der "Bild"-Zeitung. "Ich möchte nicht Abschied nehmen, von nichts und niemandem. Ich lebe so gern." Daniel Aminati erklärte gegenüber der Zeitung: "Wir entschieden uns für den Weg der Hoffnung, nicht den des Selbstmitleids." Er glaube weiterhin an ein Wunder.

Auftritt im strömenden Regen

In dem nun im TV aufgeführten Lied heißt es unter anderem: "Egal, was kommt, wir gehen da zusammen durch" und "Seh ich zu dir rüber, weiß ich, wir haben gewonnen." Der gemeinsame Fernsehauftritt fand bei regnerischem Wetter statt. Während des Songs "Komplizin" regnete es in Strömen.