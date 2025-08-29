Damit offiziell? Andrew Garfield und Monica Barbaro halten Händchen

Seit Anfang des Jahres gibt es Spekulationen über eine mögliche Beziehung zwischen Andrew Garfield und Monica Barbaro. Jetzt wurden die beiden Schauspieler Händchen haltend in Venedig gesichtet.

Bestätigen Andrew Garfield (42) und Monica Barbaro (35) hiermit ihre Beziehung? Bereits seit Monaten kursieren Gerüchte über eine mögliche Partnerschaft. Nun scheinen die Schauspieler sie bestätigt zu haben: Im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele in Venedig kamen Garfield und Barbaro, die durch den Bob-Dylan-Film "Like A Complete Unknown" große Bekanntheit erlangte, gemeinsam an - und zwar Händchen haltend, wie aktuelle Bilder aus der Lagunenstadt zeigen.

Andrew Garfield stellt neuen Film vor

Grund für die Reise Garfields zu den Filmfestspielen in Venedig ist die Weltpremiere seines neuen Films "After the Hunt". In dem Thriller spielt der "Spider-Man"-Star an der Seite von Ayo Edebiri (29), Michael Stuhlbarg (57), Chloë Sevigny (50) und Julia Roberts (57) einen College-Professor, der von einer Studentin wegen Fehlverhaltens angeklagt wird. Für Roberts ist es übrigens das erste Mal, dass sie an den Internationalen Filmfestspielen von Venedig teilnimmt.

Schauspieler mehrmals gemeinsam gesehen

Es ist nicht das erste Mal, dass Andrew Garfield und Monica Barbaro in Verbindung gebracht werden. So wurden sie unter anderem bei Shoppingtouren in Malibu, bei einem Treffen nach der Met Gala im Mai und bei Broadway-Dates in New York City gesehen, .

Im Juli besuchten sie sogar das prestigeträchtige Londoner Wimbledon-Tennisturnier. Zwar wurden sie zunächst getrennt abgelichtet, doch ihre sportlich-eleganten Outfits wirkten aufeinander abgestimmt. Später wurden die Schauspieler nebeneinander auf der Tribüne fotografiert.

Bereits im Februar bestätigte ein Insider , dass Garfield und Barbaro ein Paar seien. "Sie haben sich wirklich zurückgehalten und in aller Ruhe Zeit miteinander verbracht", so die Quelle. Weder der 42-Jährige noch seine vermeintliche Partnerin äußerten sich öffentlich dazu. "Ich habe nie und werde auch nie mit irgendjemandem über mein Privatleben sprechen, es bestätigen oder dementieren", sagte Garfield im vergangenen Jahr .