Dale Meeks: "Emmerdale"-Darsteller stirbt mit 47 Jahren

Dale Meeks ist tot. Der britische Schauspieler starb gestern mit nur 47 Jahren. Bekannt wurde er danke seiner Rollen in zwei beliebten englischen Seifenopern. Kollegen wie das Moderatorenduo Ant & Dec trauerten öffentlich.

Dale Meeks ist tot. Der britische Schauspieler starb am 23. April 2023. Er wurde 47 Jahre alt. Seinen Tod gab ein Familienmitglied über Facebook bekannt. Eine Todesursache ist noch nicht bekannt. "So unfassbar traurig", heißt es demnach in dem Post. "Schwager, Kumpel und einfach der beste Freund, den man sich nur wünschen kann. RIP Dale Meeks. Es gibt so viel weniger zu lachen, jetzt wo du nicht mehr da bist, um es mit uns zu teilen."

Sein Schauspieldebüt hatte Dale Meeks Anfang der 1990er-Jahre in "Byker Grove". In der beliebten Teenie-Serie spielte er ein rivalisierendes Gangmitglied der Hauptfiguren.

Starmoderatoren Ant & Dec würdigen Serienkollege Meeks

An seiner Seite spielte in "Byker Grove" das als Ant & Dec bekannte Moderatorenduo Anthony McPartlin (47) und Declan Donnelly (47). Die beiden meldeten sich zu Dale Meeks Tod zu Wort.

"Wir sind unendlich traurig über die Nachricht von Dales Tod", schrieb das Team, das man als britische Entsprechung zu Joko und Klaas bezeichnen könnte. "Er war der liebenswerteste Kerl, auch wenn er ein Denton 'Burner' war, der Erzfeind der Byker 'Grovers'! Ein trauriger Verlust in einem so jungen Alter. RIP Dale. Schlaf gut, lieber Junge.

Nach seinem Durchbruch in "Byker Grove" spielte Dale Meeks in "Emmerdale", eine der populärsten britischen Seifenopern. Neben seinen TV-Engagements trat er in Musicals auf, in "Chicago" oder "Love Never Dies", der Fortsetzung von "Das Phantom der Oper".

Erst kürzlich war Dale Meeks in "The Hunt for Raoul Moat" zu sehen, einer True-Crime-Serie über einen Mörder, dessen Rachefeldzug England im Jahr 2010 in Atem hielt.