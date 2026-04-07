In über 3718 Folgen hat Ursula Erber der Figur "Theresa Brunner" ein Gesicht gegeben – doch nach fast 20 Jahren bei "Dahoam is Dahoam" schließt das "Brunner"-Familienoberhaupt ihre Augen für immer. Wie gehen ihre Kollegen mit dem Serien-Tod um? In der AZ äußern sich die Stars der beliebten BR-Serie.

"Es wird oft gesagt, ich hätte die 'Theres' mehr oder weniger erst erschaffen – und jetzt schaff ich die 'Theres' wieder ab", sagt Ursula Erber (91) über ihren Ausstieg bei "Dahoam is Dahoam". Ihre Figur wird das fiktive Dorf Lansing aber nicht einfach verlassen: Sie stirbt den berühmt-berüchtigten Serien-Tod. Für ihre Kollegen wird der Abschied sehr emotional.

Letzter Auftritt als "Theresa Brunner": Star von "Dahoam is Dahoam" steigt aus

Am Dienstag (7. April) wird Ursula Erber zum letzten Mal als "Theresa Brunner" in der erfolgreichen Vorabendserie des Bayerischen Rundfunks zu sehen sein. Ihr Ableben wird nicht überdramatisch inszeniert, die Autoren schenken ihr einen würdevollen finalen Auftritt. Wie die Produktion von "Dahoam is Dahoam" vorab verrät, wird bei Familie "Brunner" das Osterwochenende zusammen gefeiert. Für Uri, wie Ursula Erber liebevoll am Set genannt wird, ist es das letzte "Dahoam"-Fest – ihre Rolle schläft friedlich ein und wacht nie wieder auf.

Serien-Enkel Bernhard Ulrich: "Die letzten Drehtage waren sehr emotional"

Der Tod von "Theresa Brunner" wurde bereits vor Monaten gedreht. Für die Schauspiel-Kollegen hieß es daher: doppelt Abschied nehmen. Erst wurde Ursula Erber am Set in den wohlverdienten TV-Ruhestand geschickt, nun muss man auch ihrer "Dahoam is Dahoam"-Figur im TV Adieu sagen. Für Serien-Enkel Bernhard Ulrich (58), der "Hubert Kirchleitner" spielt, ist das nicht leicht: "Die letzten Drehtage mit Ursula waren sehr emotional. Wir wussten alle, dass eine fast 20-jährige Ära bei 'Dahoam' zu Ende gehen wird." Der Spaß sei deshalb aber nicht zu kurz gekommen, wie er weiter betont: "Mit ihrer ihr eigenen Selbstironie, 'ich bin halt a oids Weib', konnte sie das Ensemble wunderbar unterhalten."

Schauspieler Bernhard Ulrich verkörpert "Hubert Kirchleitner" bei "Dahoam is Dahoam". © BrauerPhotos/G.Nitschke

Und wie waren die letzten Momente in den Studios von "Dahoam is Dahoam" für Ursula Erber? "Nach der letzten Klappe gab es ein regelrechtes Spalier von Kolleginnen und Kollegen und dem Team, die sie beklatscht und gefeiert haben", verrät Heidrun Gärtner (60), die Enkelin "Annalena Brunner" spielt. "Die Produktion hatte einen kleinen Film vorbereitet mit vielen Uri-Szenen, auch viele vom Anfang, das war sehr berührend."

Heidrun Gärtner spielt "Brunner"-Enkelin "Annalena". © BrauerPhotos/G.Nitschke

Abschied von Ursula Erber: TV-Stars melden sich in der AZ mit liebevollen Worten

Für den Abschied von "Theresa Brunner" ist Tommy Schwimmer (37) als "Florian Brunner" extra nach Lansing zurückgekehrt. Der Schauspieler hat in München kürzlich ein Weindepot übernommen. Dennoch ließ er es sich nicht nehmen, für Ursula Erbers Abschied ein kleines "Dahaom is Dahoam"-Comeback zu feiern: "Es war natürlich sehr schade und die Serie wird ohne sie nicht mehr das Gleiche sein, aber sie hat sich ihren Ruhestand nun wirklich mehr als verdient."

Tommy Schwimmer stieg bei "Dahoam is Dahoam" als Hauptdarsteller aus – und hat einen Weinladen in München eröffnet. © BrauerPhotos/P.Schoenberger

Die 91-jährige Erber wird bereits kurz nach ihrem Ausstieg am Set vermisst – vor allem von Michael Vogtmann (73) aka "Joseph Brunner". "Sie fehlt sehr", richtet er der AZ aus. "Nicht nur als Schauspielerin, sondern auch weil ich mich mit ihr so schön über Theater unterhalten konnte, wobei ich ihren rauen Humor sehr geschätzt habe." Auch Kollege Michael A. Grimm (55) schwärmt von Ursula Erber: "Meine hochgeschätzte Kollegin war, wie an meinem ersten Drehtag mit ihr, bestens vorbereitet, zeigte Einsatz, hat uns mit den richtigen Kommentaren unterhalten, belustigt und mit den richtigen Fragen angetrieben, war vielleicht ein wenig müde aber vor allem eine Seele von Mensch, gute Schauspielerin und feine Kollegin."

Schauspieler Michael Grimm ("Toni Burger") © BrauerPhotos/P.Schoenberger

Bei so vielen schönen Worten des Abschieds wird deutlich: Ursula Erber hat bei "Dahoam is Dahaom" viele Menschen bewegt – nicht nur vor den Bildschirmen. Ihren finalen Auftritt zeigt der BR am Dienstag, 7. April ab 19.30 Uhr. Im Stream ist ihre letzte Folge bereits ab Donnerstag (2. April) zu sehen.