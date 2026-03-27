"Dahoam is Dahoam"-Star nimmt sich Auszeit – und zeigt Partner nach 25 Jahren

Erst "Lindenstraße", dann "Dahoam is Dahoam": Das deutsche TV-Publikum kennt Sybille Waury (55) nur zu gut. Gemeinsame Fotos zeigen die beliebte Schauspielerin jetzt mit ihrem Mann Joachim Friedmann bei einer gemütlichen Pärchen-Auszeit in Tirol.

Als Tanja Schildknecht stand Sybille Waury (55) ganze 35 Jahre lang im ARD-Dauerbrenner "Lindenstraße" vor der Kamera. Die Schauspielerin wurde dafür unter anderem mit der Goldenen Kamera und dem Bambi ausgezeichnet.

Seit Jahren als Apothekerin Vera Hülsmann bei "Dahoam is Dahoam" zu sehen

Doch ruhig wurde es um Sybille Waury nach dem "Lindenstraßen"-Aus nicht: Seit mittlerweile über fünf Jahren steht sie bei "Dahoam is Dahoam" als Apothekerin Vera Hülsmann vor der Kamera. Dafür ist die 55-Jährige sogar direkt an den Drehort der BR-Serie, nach Dachau vor den Toren Münchens, gezogen.

Sybille Waury und Joachim Friedmann sind seit über 27 Jahren verheiratet

Und privat? Läuft es für die erfolgreiche Schauspielerin ebenfalls gut: Sybille Waury ist seit nunmehr über 27 Jahren mit Autor Joachim Friedmann verheiratet.

Gesichtet in Fieberbrunn in Tirol: Sybille Waury und Joachim Friedmann genießen ein typisches Brotzeitbrettl im Hotel "ADEA Lifestyle Suites". © ABR-Pictures/Frank Rollitz

Seinen gemeinsamen Wohnsitz hat das Paar in Berlin. Hier leben auch die beiden erwachsenen Kinder. Die gemeinsame Zeit will daher gut genutzt sein. So genoss das Paar zuletzt ein paar entspannte, gemeinsame Tage in Fieberbrunn in Tirol, unternahm lange Spaziergänge durch die Bergwelt mit Mischlingshündin Leyla und genoss seine Suite im Hotel "ADEA Lifestyle Suites".

Erste gemeinsame Fotos seit 25 Jahren

Das zeigen die ersten gemeinsamen Fotos des Paares nach 25 Jahren (!). Waury und Friedmann lernten sich – wie sollte es anders sein – bei den Dreharbeiten zur "Lindenstraße" kennen, für die Friedmann eine Zeit lang Drehbücher schrieb. Mittlerweile ist der 59-Jährige als Professor für Dramaturgie in Hamburg tätig.