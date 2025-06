"Dahoam is Dahoam" mit neuem Gesicht: Schauspielerin grenzt sich schon ab

Nach mehreren Gastauftritten bei "Dahoam is Dahoam" darf sich Godiva Adela über eine Hauptrolle in der Daily-Soap freuen. Im Gespräch mit der AZ packt die junge Schauspielerin jetzt über stressige Momente am Set, ihre rebellische Serienfigur "Maja" und Hass auf Social Media aus.

Mit Doreen Dietel (50) oder Fritz Scheuermann (57) brachte "Dahoam is Dahoam" einige bekannte TV-Stars zum Vorschein. Könnte Godiva Adela (18) die nächste große Entdeckung sein? Die junge Schauspielerin verkörpert in der Daily-Soap des Bayerischen Rundfunks das rebellische Mädchen "Maja Löbl". Zunächst hatte sie mehrere Gastauftritte, seit wenigen Wochen ist sie regelmäßig als feste Hauptrolle zu sehen. Im Gespräch mit der AZ gewährt der Neuzugang nun einen Einblick hinter die Kulissen der beliebten Serie.

"Dahoam is Dahoam"-Star spricht Klartext: "Stressige Momente" am Set

Für Godiva Adela steht fest: "Es ist eine große Ehre, bei 'Dahoam is Dahoam' mitzuspielen." Doch die Schauspielerin betont, es sei wichtig, sich am Set "nicht zu sehr unter Druck zu setzen". Man dürfe sich "an Tagen, die mal nicht so gut laufen", nicht verrückt machen: "Schließlich dreht man viele Szenen. Und eine einzelne Szene ist nur ein kleiner Teil einer ganzen Folge. Wenn man sich zu sehr stresst, wird man schnell unkonzentriert und verliert die Leichtigkeit, die man eigentlich braucht", erklärt sie gegenüber der AZ.

Während der Dreharbeiten gebe es "natürlich [...] auch mal stressige Momente". Adela sagt dazu: "Man sollte sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen, sonst setzt man sich selbst zu sehr unter Druck. Dann vergisst man womöglich Texte [...] und verliert vielleicht die Emotionen, die eine Szene eigentlich braucht."

Godiva Adela (hier mit Serienkollege Joel Akgün) spielt bei "Dahoam is Dahoam" das rebellische Mädchen "Maja". © BR/Marco Orlando Pichler

Am Set von "Dahoam is Dahoam": Wovon sich Godiva Adela abgrenzt

Godiva Adelas Rolle "Maja" sorgt bei vielen "Dahoam is Dahoam"-Zuschauern immer wieder für erhitzte Gemüter. Der Schauspielerin hat aber "nicht [...] viel mit 'Maja' gemeinsam", wie sie betont. Das rebellische Mädchen zeige "ganz andere Verhaltensmuster" als Adela: " [Sie, d. R.] färbt langfristig nicht auf mich ab."

Generell achte die 18-Jährige "bewusst darauf, Privates und Arbeit klar zu trennen". Das helfe der Schauspielerin auch, gegen 'Maja' gerichtete Hass-Nachrichten in den sozialen Medien nicht auf sich zu beziehen. Im Gegensatz zu ihr gelinge es "vielen, die solche Kommentare schreiben", nicht, zwischen ihr "als Schauspielerin und der Figur 'Maja'" zu unterscheiden. Doch obwohl Adela das weiß, steht für das junge Mädchen fest: "Verletzende Kommentare [...] tun natürlich weh."

"Dahoam is Dahoam"-Rolle verhasst bei Fans: "Eigene Ideologie"

Die 18-Jährige hat eine Vermutung, warum ihre Serienfigur so manchen Zuschauer nervt, wie sie im AZ-Interview verrät. "Maja" möchte in der Daily-Soap Influencerin werden, was für viele "Dahoam is Dahoam"-Fans "einfach eine komplett andere Welt" sei. Godiva Adelas Rolle habe "ihre ganz eigene Ideologie, wie sie leben möchte". Diese passt laut ihr "eben nicht zu jedem".

Godiva Adela über "Dahoam is Dahoam": "Was hinter der Kamera passiert"

In Bezug auf ihre "Dahoam is Dahoam"-Kollegen ist Adela es wichtig, dass zwischen den Schauspielern ein "richtig familiäres Verhältnis" herrscht. "Es gibt niemanden, von dem ich sagen würde, den mag ich lieber als den anderen. Wir halten alle zusammen und jeder ist für den anderen da."

Durch ihre Zeit am Set der Serie und ihre Kollegen habe Godiva Adela bereits viel über die Schauspielwelt lernen dürfen – "auch was hinter der Kamera passiert", so die 18-Jährige. Sie schildert: "Ich bekomme mit, wie ein Regisseur arbeitet, worauf es beim Drehen ankommt, und wie viel Teamarbeit dahintersteckt." Sicherlich freut sich die junge Schauspielerin auf viele weitere Erfahrungen, die sie am Set von "Dahoam is Dahoam" sammeln darf.