Dagmar Wöhrl: Rührende Liebeserklärung an ihren Ehemann

Seit mehr als 40 Jahren gehen die "Höhle der Löwen"-Investorin Dagmar Wöhrl und ihr Ehemann Hans Rudolf gemeinsam durchs Leben - mit allen Höhen und Tiefen. Zum Hochzeitstag richtet sie auf Instagram bewegende Worte an ihn.

Die "Höhle der Löwen"-Investorin Dagmar Wöhrl (71) und der Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl (77) gehen seit mehr als 40 Jahren gemeinsam durchs Leben. Nun nutzt sie ihren 41. Hochzeitstag, um ihrem Ehemann öffentlich eine Liebeserklärung zu machen.

"Mein Fels, mein bester Freund, mein Zuhause"

In einem sehr persönlichen Beitrag blickt Wöhrl auf die gemeinsame Reise zurück: Von den glücklichen Momenten bis zu den dunkelsten Stunden, die sie gemeinsam überstehen mussten. Hans Rudolf sei für sie nicht nur Partner, sondern auch "mein Fels, mein bester Freund, mein Zuhause". Er habe ihr über all die Jahre Sicherheit gegeben, ihre größten Träume unterstützt und sie gerade dann getragen, wenn Worte nicht mehr ausreichten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Wöhrl erinnert sich daran, wie sie gemeinsam eine Familie gegründet, schwere Krisen gemeistert und doch nie "den Glauben aneinander" verloren haben. "Und genau das macht unsere Ehe so besonders", schreibt Wöhrl. Ihre Beziehung, so betont sie, sei geprägt von Vertrauen, Geduld und einer Liebe, die im Laufe der Zeit immer tiefer geworden sei.

41 Jahre seien für sie "mehr als nur eine Zahl". Sie stünden für Zusammenhalt und eine Partnerschaft, die allen Stürmen standgehalten hat. Ihren Liebespost schließt sie mit einem schlichten, aber kraftvollen Versprechen: "Danke für jeden einzelnen Tag mit dir. Love you - gestern, heute und für immer."

Ehepaar erlebte gemeinsam schweren Verlust

Dagmar und Hans Rudolf Wöhrl heirateten 1984 und bekamen zwei Söhne. Das Paar hatte 2001 einen schweren Verlust zu verkraften, als sein Sohn Emanuel mit nur zwölf Jahren bei einem tragischen Unfall starb.