Dagmar Wöhrl: Rührende Liebeserklärung an ihren Ehemann
Die "Höhle der Löwen"-Investorin Dagmar Wöhrl (71) und der Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl (77) gehen seit mehr als 40 Jahren gemeinsam durchs Leben. Nun nutzt sie ihren 41. Hochzeitstag, um ihrem Ehemann öffentlich eine Liebeserklärung zu machen.
"Mein Fels, mein bester Freund, mein Zuhause"
In einem sehr persönlichen Beitrag auf Instagram blickt Wöhrl auf die gemeinsame Reise zurück: Von den glücklichen Momenten bis zu den dunkelsten Stunden, die sie gemeinsam überstehen mussten. Hans Rudolf sei für sie nicht nur Partner, sondern auch "mein Fels, mein bester Freund, mein Zuhause". Er habe ihr über all die Jahre Sicherheit gegeben, ihre größten Träume unterstützt und sie gerade dann getragen, wenn Worte nicht mehr ausreichten.
Wöhrl erinnert sich daran, wie sie gemeinsam eine Familie gegründet, schwere Krisen gemeistert und doch nie "den Glauben aneinander" verloren haben. "Und genau das macht unsere Ehe so besonders", schreibt Wöhrl. Ihre Beziehung, so betont sie, sei geprägt von Vertrauen, Geduld und einer Liebe, die im Laufe der Zeit immer tiefer geworden sei.
41 Jahre seien für sie "mehr als nur eine Zahl". Sie stünden für Zusammenhalt und eine Partnerschaft, die allen Stürmen standgehalten hat. Ihren Liebespost schließt sie mit einem schlichten, aber kraftvollen Versprechen: "Danke für jeden einzelnen Tag mit dir. Love you - gestern, heute und für immer."
Ehepaar erlebte gemeinsam schweren Verlust
Dagmar und Hans Rudolf Wöhrl heirateten 1984 und bekamen zwei Söhne. Das Paar hatte 2001 einen schweren Verlust zu verkraften, als sein Sohn Emanuel mit nur zwölf Jahren bei einem tragischen Unfall starb.
