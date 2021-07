Dagmar Wöhrl: Emotionale Botschaft an ihren verstorbenen Sohn

Dagmar Wöhrl erinnert sich bei Instagram an ihren verstorbenen Sohn. Ihre ganze Familie vermisse ihn auch nach 20 Jahren noch "wie am ersten Tag".

"Die Höhle der Löwen"-Investorin Dagmar Wöhrl (67) lebt seit Jahren mit einem schweren Schicksalsschlag. Am 1. Juli 2001 starb ihr Sohn bei einem tragischen Unfall. Der damals zwölfjährige Emanuel stürzte vom Dach eines Hauses. richtet Wöhrl liebevolle Worte an ihn: "Ach Manu, ich kann es nicht glauben, dass wir schon 20 Jahre ohne Dich geschafft haben."

Dagmar Wöhrl: "Wir geben unser Bestes"

Manchmal fühle es sich an, als wäre die Welt damals stehen geblieben, schreibt Wöhrl weiter. "Wir drei geben unser Bestes, auch wenn es unfassbar schwer fällt. Gerade heute. Wir lieben dich. Wir vermissen dich. Wie am ersten Tag.

Love never ends." Mit Ehemann Hans Rudolf Wöhrl (73) hat sie noch Sohn Marcus (geb. 1985). Zu den berührenden Worten postete die 67-Jährige ein Video, in dem zahlreiche Familienfotos mit ihren beiden Söhnen zu sehen sind.

"Mein Sohn ist für mich allgegenwärtig und ich spreche sehr oft mit ihm", erklärte die Unternehmerin im März 2020 im Interview mit spot on news. Zuvor hatte sie im Februar in der Talksendung von Markus Lanz (52) gemeinsam mit Marcus offen über den Schicksalsschlag gesprochen. Der Sohn der TV-Löwin erklärte: "Meine Mutter geht gern zum Grab. Mein Vater und ich können das nicht, weil uns das zu sehr mitnimmt."